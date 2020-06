Marisol Godoy: «Daniel me dijo, Yo, ya estoy preparado»

Marisol Godoy compartió en Frecuencia Patagonia sus recuerdos junto su marido Daniel Alzugaray quien falleciera la semana pasada en nuestra ciudad, a la vez que agradeció a la comunidad por el acompañamiento ante su partida.

«Yo, ya estoy preparado», con esa frase Daniel le pidiò a Marisol que se mantenga con fortaleza y sigo luchando por los sueños compartidos, que aún restan concretar.

Con una entereza formidable, Marisol nos contó parte de su vida junto a Daniel.

«Daniel nació en Temperley Buenos Aires, el 24 de enero de 1972, Sus padres Liliana y Felipe viven todavía allí, junto a sus hermanos Sandra y Miguel y toda su familia.

Su carrera universitaria finalizada fue licenciatura en Teología, pero también estudió 4 años de Psicología, Comunicación institucional y la tecnicatura en Pymes, fue muy autodidacta, siempre estudio y aprendió cosas que no se aprenden en las universidades. El siempre decía que era fundamental tener un titulo universitario, pero también era importante hacer lo que a uno le gusta.

Nos conocimos en Entre Ríos, nos pusimos de novios en Bahía Blanca y nos casamos en Comodoro, un 30 de enero de 1994. Un noviazgo de 1 año que prácticamente fue a distancia, pero por cartas!!! Mis hijos no pueden entender como podíamos esperar al cartero para tener noticias uno del otro.

El viajò para que nos casemos y nos fuimos a vivir a Buenos Aires, vivimos allí casi un año. Reconozco que yo lo traje de vuelta a la Patagonia y nos radicamos en Caleta Olivia en el 95, vendíamos libros, enciclopedias casa por casa y en un turno yo trabajaba de maestra primaria.

Siempre con sueños y proyectos que a veces yo no lograba entender, pero lo seguía, lo mismo hacia el con mis sueños.

Entre algunos de ellos se encontraron:

Proveedor de Internet: Alrededor del año 96, se convierte en proveedor de internet en Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, Pico Truncado y Caleta Olivia quería seguir ampliando a toda la Patagonia, pero el servicio que compró estaba a prueba en nuestro país , un negocio que en esa época prometía ser excelente pero no resultó y perdimos todos nuestros ahorros y la inversión que habíamos hecho. Con el afán de lograr que todo funcione aprendió a programar con diseñadores de Estados Unidos y asi se fue metiendo en el mundo de lo virtual.

Educacioninicial.com fue un proyecto que fue surgiendo sin pensarlo, destinado a maestras jardineras, lo hizo originalmente para que yo pudiera comunicarme e intercambiar ideas y proyectos con docentes de diferentes partes del mundo. Ese proyecto creció enormemente y fue lo que nos permitió a partir del 2011 recorrer casi 60 países. Este proyecto fue reconocido por GOOGLE como uno de los 5 casos de éxito a nivel mundial en el 2015. En esa oportunidad representamos al mundo de habla hispana y un equipo de producción viajo desde Estados Unidos a filmar nuestra historia y a conocer nuestra localidad. Este hecho marco un antes y un después en nuestras vidas como familia ya que nos abrió muchas puertas en el mundo.

Edukids: Cerca del año 2000 creamos Edukids, un instituto de educación no formal que fue pensado en nuestros hijos y como nos gustaría que ellos aprendieran, de a poco fue creciendo y llegamos a cumplir casi 20 años en nuestra ciudad. Lo cerramos a fines del 2018. Entendimos que ya era una etapa cumplida y nos abríamos a otros proyectos nuevos.

Universidad Blas Pascal: También fue un sueño hecho realidad, poder acercar carreras universitarias y tecnicaturas a distancia para todos aquellos que no podían acceder o viajar a las grandes ciudades.

IGA: El Instituto Gastronómico de las Américas también fue un sueño que nos llevó casi 10 años poder concretarlo, en contra de todos los pronósticos que decían que no íbamos a poder lograrlo. Ahora no solo tenemos alumnos de Caleta Olivia sino de toda la zona norte y centro de la provincia.

Jopesh: en lengua tehuelche significa “cocinar” es un proyecto que surge desde IGA. Es la confitería de la terminal de transporte. La propuesta es brindar un espacio familiar, agradable, con un buen servicio de internet, pero sobre todo con comida casera utilizando técnicas de la alta cocina y adaptada a los productos patagónicos.

Feria del libro en Caleta Olivia: Daniel quiso traer otra propuesta, y por 4 años consecutivos colaboramos en la organización y puesta en marcha de la misma, en esto al primero que le pedimos ayuda fue a Pablo Sotomayor, otra persona increíble que se sumaba a todas nuestras locuras.

Librería didáctica: es un proyecto que surge para acercar literatura infantil y material bibliográfico a los docentes, así como también capacitaciones con destacados autores.

Proyecto AMEL: Fue un trabajo donde participamos junto a un equipo de neuropsicólogos de Alemania, Finlandia, Austria y Brasil. La idea era poder detectar la discalculia en niños menores de 8 años. Daniel realizó todo el sistema informático de los test y yo me encargue de realizar los test con los nenes. Las pruebas de este proyecto se iniciaron aca en Caleta Olivia y luego se fueron replicando en muchos países.

Proyecto TABI: Tablet adaptadas para niños de nivel inicial. Participamos en este proyecto en sus inicios, realizando los programas interactivos, guías y programas para docentes.

www.viajesyculturas.com, es una tarea que nos queda concretar como familia. Es un portal donde estaba trabajando Daniel, la idea y su sueño es poder plasmar la cultura, gastronomía, paisajes, tips de cada uno de los países y ciudades que visitamos, escrito de manera amena con curiosidades de la vida cotidiana de cada lugar. No solamente la parte turística sino aquellos pequeños detalles que hacen la diferencia entre un lugar y otro.

Siempre ligado al Nivel Inicial: En el encuentro regional patagónico de maestras jardineras de UNADENI allá por el 2011, cuando recibimos en nuestra ciudad a casi 600 jardineras de toda la Patagonia, fue quien realizó un sistema online para las inscripciones, elección de los talleres, y todo lo relacionado a la organización.

Actualmente se encontraba colaborando en la capacitación y puesta en marcha de las aulas virtuales de muchas instituciones de nivel inicial del país».

En este momento que les toca vivir a la familia, y dentro de las pertenencias de Daniel, encontraron en su computadora algunos reseñas, que compartimos-

«Sobre qué me gusta aprender:

Especializarme SEO, Comunicación y marketing digital Emprendimientos, administración financiera y estadística Nuevas tecnologías aplicadas a ONGs y educación Comercialización de libros

Conocimientos generales Diseño, historia, religión, educación, psicología



Qué me gusta hacer

Laborales Desarrollar proyectos para internet y productos innovadores Diseñar estrategias de comunicación y marketing Desarrollar proyectos rentables a corto plazo con socios minoristas Organizar eventos y presentaciones dinámicas

Hobbies Viajar Fotografía Música. Tocar mis instrumentos y cantar Escribir artículos y libros



Qué me debe brindar mi trabajo

Posibilidades de viajar por todo el mundo

Generar proyectos de corto tiempo de desarrollo y que luego se auto-sustenten

Posibilidades de descubrir nuevas tecnologías y coordinar su implementación

Organizar charlas y conferencias muy especializadas y dinámicas

Poner en práctica mis conocimientos de desarrollo web y SEO».

En este sentido, vale mencionar que Daniel dejo una Carta que compartimos a continuación:

¿Qué voy a ser cuando sea grande?

QUÉ ES VIVIR

Es la posibilidad de existir y tener libre albedrío. Sin libertad de decisión es posible tener existencia, pero no necesariamente vida. Desde este punto de vista todo ser vivo tiene que tener la posibilidad de tomar determinadas decisiones, aunque algunas puedan ser mecánicas o innatas como en seres unicelulares. Una planta por ejemplo puede decidir cómo recibir la luz del sol, etc. Pero un hombre tiene la facultad de decidir más allá y/o tomando en cuenta las limitaciones que efectivamente puede ejercer su entorno.

PARA QUÉ VIVIR

Cuanta más libertad pueda ejercer un individuo mayor debería ser su experiencia de vida. Por esta razón cuantas más decisiones se puedan tomar y más diversas sean las mismas, más variada debería ser la experiencia. Lo que no implica que sea una mejor o peor vida. Cada persona debe establecer sus objetivos de vida. Existen diversos tipos de objetivos que por ejemplo pueden ser teleológicos, ocupacionales, sociales, etc.

Vivir para tener experiencias es un fin interesante, pero sería totalmente egoísta. ¿Entonces para qué vivir? Obviamente cada uno va a tener su propia respuesta y mi respuesta de hoy podría ser: Vivo para sobrellevar la realidad de este mundo esperando una nueva vida, eterna y perfecta que llegará algún día. Dentro de ese contexto teleológico, aprovecho para tener nuevas experiencias y conocer la naturaleza a fin de descubrir las distintas formas en que piensan los hombres y entender por qué hacen lo que hacen, con el propósito de también poder ser de utilidad en el camino de otras personas, comenzando a influir en las que están más cerca de mi existencia.

POR QUÉ VIVIR

Si esta vida es una desgracia galopante, cuanto menos tiempo estemos acá mejor, pero también ese pensamiento sería muy egoísta. Entiendo que esta vida es una situación momentánea y un interludio a una vida eterna, por esta razón prepararme y poder ayudar a otros es una oportunidad única e irrepetible. Vivir para generar cambios, para acercar a las personas a Dios es el verdadero sentido de la religión desde el punto de vista etimológico (re-ligar). Creo que la vida eterna está garantizada por Cristo por lo cual no hay acciones que me hagan más merecedor de la salvación. Vivir para crecer en la relación con Dios y ayudar también a otros es un resultado de una elección de vida y no una tarea para ganar puntaje.

CÓMO VIVIR

Como esta vida es muy pero muy corta, hay que aprovechar a generar actividades que nos permitan conocer nuevas culturas y lugares. También es ideal trabajar en aquellas tareas que nos gusten y generando espacios para que otras personas también puedan vivir realizando lo que les gusta. Entendiendo que son cuestiones totalmente secundarias porque lo importante es que estas actividades promuevan nuestro acercamiento a Dios. ¿El objetivo de la vida es ser felices? No, esa es una idea humanista y atea. Entiendo que la vida en el planeta tierra no tiene ese objetivo en absoluto, más allá de que sí podría ser una realidad en el nuevo mundo que esperamos. En la tierra a cada uno le va a tocar sufrir, a algunos más y a otros menos pero no deberíamos ser pretenciosos y esperar nada mejor.

CON QUIÉN VIVIR

Transitar por este mundo, el mundo más complicado, agresivo e injusto de toda la historia, no es sencillo. Por lo tanto, más allá de que podemos decir: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” es fundamental contar con personas que nos acompañen en este camino. Tener una familia y buenas influencias en la vida es tan importante como alejarse de las malas influencias y personas problemáticas.

DÓNDE VIVIR

Desde el punto de vista de mi trabajo, lo interesante es que puedo vivir en cualquier lugar mientras pueda tener conexión a internet. Pero sería ideal poder radicarme en un lugar húmedo con mucho verde, a unos 200 km o menos de un aeropuerto y con una población tranquila y segura. Una casa con ambientes agradables, mucha luz y en medio de otras casas similares. No se descartan barrios cerrados o casas de campo.

CUÁNTO TIEMPO VIVIR

No hay problema en cuanto al tiempo en que uno pueda vivir. Lo importante es vivir en cada etapa lo que corresponda y que tanto el cerebro como el cuerpo responda efectivamente a las demandas de cada período.

CON QUÉ VIVIR

Las personas quieren vivir con muchas cosas, pero no siempre son realmente necesarias. Cuanto más liviano sea el equipaje, más ágiles podremos movernos. Una buena gestión del conocimiento es la mejor herramienta y el secreto para alcanzar los objetivos.

El dinero es necesario para poder llevar adelante las acciones, pero sobre todo es importante contar con buenas referencias y contactos para desarrollar todo tipo de actividades.

Daniel Alzugaray

