Una visita al museo “Dr. Rodolfo Juan Martinovic”

El viernes por la tarde, la Profesora Sandra Díaz visitó el museo "Dr. Rodolfo Juan Martinovic" ubicado en el corazón del barrio San Cayetano con la idea de interiorizarse acerca del espacio cultural montado en aquel lugar por el reconocido escritor de nuestra ciudad Jorge Mesaín.#CulturaCaletaOlivia

Posted by Secretaría de Cultura, Deportes, Turismo y Juventud on Saturday, May 30, 2020