‘Tienda de Mascotas’ cumple su primer aniversario en Caleta

Santiago Alcaraz, junto a Leandro, visitaron los estudios de Frecuencia Patagonia para acercar una torta a Voces y Apuntes en conmemoración del primer año de la apertura de la sucursal de ‘Tienda de Mascotas’ en Caleta Olivia.

«Hoy estamos festejando el primer año como más nos gusta, cerrando una campaña solidaria, haciendo una entrega importante a Desarrollo social. Son nuestros clientes los que donan alimentos no perecederos y elementos de limpieza e higiene, a mi me encanta como se suma la gente cuando la convocas para ayudar. Y la gente de VitalCan que contribuyó con 50 mil pesos que vamos a usar para comprar alimentos no perecederos. La entrega se va a hacer mañana», contó Santiago.

En cuanto a la experiencia en la ciudad este primer año, Alcaraz aseguró que «fue fantástica, llegar a una ciudad donde no te conoce nadie y donde no conoces a nadie y abrir un comercio era un desafío, lo sigue siendo todos los días, pero me han tratado muy bien. Nosotros hacemos un culto del trato al cliente, tratamos de dar un poco más en cuanto a explicar. Leandro entendió claramente como trabajamos, por eso también es parte de este festejo», cuenta mientras informan que Leandro llegó de Formosa, después de algún tiempo sin trabajo fijo logró conseguirlo en Tienda de Mascotas.

