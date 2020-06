Se llevó a cabo la marcha por el 3J #NiUnaMenos

En el marco de la marcha del 3J Ni Una Menos, el centro de nuestra localidad, agrupó a organizaciones sociales, ATE, Polo Obrero, Movimiento Evita, entre otras, con sus representantes femeninas, buscando hacerse escuchar para lograr erradicar la violencia de género en todos sus niveles.

El móvil de Voces y Apuntes presenció la marcha y pudo hablar con referentes de algunas organizaciones sociales, una de ellas es Viviana Castro, representante política, dijo que «venimos a concentrarnos como vecinas, como mujeres primero y principal, acompañando a las organizaciones sociales y desde ya pidiendo, luchando, este día en particular pero también los 365 días del año, para que las mujeres no tengamos que sufrir la violencia, poniendo la voz en alto por las que ya no están y que merecen que toda sociedad tenga un mensaje único, basta de violencia, no más femicidios, ni una menos y que el estado empiece a hacerse responsable de todas las cosas que van sucediendo, todos los poderes del estado».

Además, agregó que «desde el 2015 que venimos acompañándonos entre todas. Lo más triste es que cada vez son más los femicidios, no es que ha disminuido la violencia a la mujer, ha cambiado la conciencia de la sociedad, ha dado un mínimo giro, pero necesitamos que dejen de matarnos».

Por otro lado, la representante del Partido Obrero, aseguró que «es peor» la violencia hoy en día, «porque el marco del proceso de la cuarentena ha agudizado una violencia que viene creciendo, tenemos una mujer asesinada cada 23 horas, tenemos compañeras que tienen que convivir con el violento, que no pueden irse y tiene que ver con el estado que durante cinco años, pasando dos gobiernos distintos, ha demostrado que el tema de los derechos de las mujeres no es nada. Acá lo que se tiene que estar discutiendo no es el pago de la deuda externa sino que esa plata vaya para que una compañera que sufre violencia de género pueda irse y pueda tener un seguro para poder mantenerse ella y sus hijos. Reclamamos un seguro de 30 mil pesos para ellas, casas albergue en buenas condiciones para que puedan transitar estas mujeres con sus hijos. Reclamamos que haya mayor partida presupuestaria para salud, reclamamos la legalización del aborto, que es una forma de violencia, una idea instalada por la iglesia que el gobierno de Alberto Fernández busca sostener».

Escuchá las declaraciones completas:

