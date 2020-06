COVID: «Negativos» los 2 sospechosos de Caleta, seguimos en 0

El Ministerio de Salud y Ambiente informa que al momento, el total de casos acumulados en Santa Cruz es de 51 casos positivos a Coronavirus (COVID-19) de los cuales 49 negativizaron al virus y dos se encuentran activos. El número de casos descartados es de 765 casos en todo el territorio santacruceño.

Desde el inicio de la pandemia seis (6) localidades registran casos positivos a COVID-19

• 34 El Calafate (34 altas definitivas)

• 7 Río Gallegos (6 altas definitivas)

• 6 Caleta Olivia (6 alta definitiva)

• 2 Puerto San Julián (1 alta definitiva)

• 1 Pico Truncado (1 alta definitiva)

• 1 Puerto Santa Cruz (1 alta definitiva)

De acuerdo a las muestras estudiadas de casos sospechosos resultaron:

1 negativo Puerto Deseado

2 negativos de Caleta Olivia

1 negativo Perito Moreno

1 negativo Los Antiguos

Se procesaron 26 muestras de vigilancia de Rio Gallegos las cuales resultaron negativas

En el contexto del Informe epidemiológico:

La provincia de Santa Cruz continúa en la fase de contención de la pandemia.

– Al día de hoy Santa Cruz no registra transmisión comunitaria.

– Los casos: 14 son importados y 36 por contacto estrecho con casos COVID-19 positivo. Un caso en estudio.

– La edad promedio 43 años, con mayor proporción en hombres (31) que en mujeres (20)

– En la provincia hay un total de 49 altas definitivas, tasa de alta 100%.

Para saber: Recomendaciones para el manejo higiénico de los alimentos

Para prevenir esta y otras enfermedades, es importante que tomes medidas para evitar la contaminación de alimentos.

Lavate las manos:

• Antes y después de manipular los alimentos, lavate correctamente las manos con agua potable y jabón, o con un desinfectante de manos a base de alcohol.

Limpiá y desinfectá:

• Lavá con agua y detergente utensilios y superficies de preparación antes y después de manipular alimentos. Desinfectá con una solución de agua con alcohol en proporción 70/30 o 10 ml (2 cucharadas soperas) de lavandina en 1 litro de agua. Debe ser lavandina de uso doméstico (con concentración de 55 gr/litro). De utilizar una lavandina comercial con concentración de 25 g/l, colocá el doble volumen de lavandina para lograr una correcta desinfección. Preparala el mismo día que vas a usarla, si no pierde poder desinfectante.

• Lavá con agua y detergente vajillas y cubiertos antes de usarlos para servir alimentos.

• Tomá platos, cubiertos y fuentes por los bordes, cubiertos por el mango, vasos por el fondo y tasas por el mango.

• Limpiá y desinfectá varias veces al día instalaciones y espacios que utilizás para preparar/almacenar alimentos (mesadas, heladera, electrodomésticos).

• Para el almacenamiento de los alimentos, recordá siempre que antes de guardarlos, tenés que higienizar envase por envase. Esto podés realizarlo con un paño húmedo embebido en una solución desinfectante.

• Tanto en la alacena como en la heladera, consumí primero lo que tenga una fecha de vencimiento más cercana.

• Seleccioná frutas y verduras limpias, enjuagándolas con agua para eliminar tierra e impurezas. Luego, podés desinfectarlas sumergiéndolas en agua con 1,5ml (media cuchara de té aproximadamente) de lavandina por litro de agua (dejando actuar 20 minutos). Debe ser lavandina de uso doméstico (con concentración de 55 gr/litro). Volvé a enjuagar bien con abundante agua antes de consumir.

Evitá la contaminación de alimentos:

• Lavá y desinfectá los alimentos que vas a utilizar.

• Lavate las manos antes de pelar o cortar los alimentos.

• Trabajá y comé sobre superficies limpias.

• Al mezclar los alimentos, no lo hagas con las manos (utilizá espátulas).

• Conservá los alimentos perecederos en la heladera.

• Calentá el alimento a 70°C como mínimo.

• Calculá las cantidades justas que vas a utilizar, para evitar recalentar o dejar los alimentos sobre la mesa o sobre una mesada o mostrador.

• Serví los alimentos con utensilios limpios.

Importante:

Todas las personas que ingresaron a la provincia en estos días deben hacer cuarentena obligatoria durante 14 días, respetando los protocolos existentes en relación a las medidas de cuidado y prevención.

Las personas que se encontraban en cuarentena en las diferentes localidades por ingresar a la provincia bajo Declaración Jurada y que cumplieron con los días establecidos de cuarentena continúan cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio según DNU 297/20.

Es importante respetar las normas preventivas y el aislamiento preventivo, social y obligatorio. Las autoridades sanitarias continúan realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento con seguimiento diario establecido por protocolo.

Asimismo es fundamental reconocer si circuló o permaneció por zona definida con transmisión local, por conglomerado ó área de transmisión comunitaria en argentina: debe realizar la cuarentena Es necesario saber que si usted rompe la cuarentena y está en un proceso de incubación de la enfermedad o está en situación de portador asintomático, puede contagiar la misma a otras personas, incluyendo a la población de riesgo.

IMPORTANTE

El artículo 205 del Código Penal establece que será reprimido con prisión de seis meses a dos años al que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación del virus.

Quien no cumpliere con la obligación de aislamiento será pasible de una sanción aun cuando su accionar no produzca contagio o daño alguno a terceras personas.

Asimismo, el artículo 202 del Código Penal establece una pena entre 13 y 15 años de prisión a quienes propaguen una enfermedad peligrosa y contagiosa.

Síntomas

Si tenés fiebre con tos, con dolor de garganta, dificultad para respirar, distorsión del gusto o pérdida del olfato; o estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud.

Debido a la apertura para el ingreso de santacruceños y santacruceñas varadas en diferentes localidades del país se confeccionó desde el Ministerio de Salud y Ambiente un compromiso de responsabilidad destinado a toda persona que ingrese a la provincia de Santa Cruz. La misma está disponible en formato PDF en la web del Ministerio de Salud y Ambiente.

Más información en www.saludsantacruz.gob.ar

Comentarios

comentar