Covid-19: El paciente del caso positivo en San Julián se mantiene internado, aislado y estable

En un nuevo mensaje audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia, la epidemióloga Ana Cabrera realizó una actualización de la situación epidemiológica en Santa Cruz; tras el nuevo positivo la provincia acumula 50 casos de COVID-19.

Al respecto, Ana Cabrera informó que se detectó un nuevo caso de coronavirus en el día de ayer. Esto implica un acumulado desde el comienzo de la Pandemia de 50 casos, de los cuales 49 positivos fueron dados de alta tras los resultados de laboratorio correspondiente.

“Tenemos un nuevo caso confirmado en la provincia y mantenemos 49 negativos que ya teníamos, o sea que en total tenemos 50 casos acumulados, los que ya habían sido dados de alta y este nuevo positivo en San Julián”, manifestó la Doctora en la mañana del domingo.

Respecto del nuevo caso, Ana Cabrera indicó que se trata de un caso de sexo masculino, que se encuentra estable clínicamente, tiene 20 años, y vino de la provincia de Córdoba. “En este momento se encuentra en aislamiento estricto y respetando la cuarentena desde que llegó a la provincia”, afirmó la funcionaria del Ministerio de Salud y Ambiente.

Además explicó que el joven en este momento se encuentra en el Hospital de San Julián y se encuentra estable clínicamente. “En unos días si se mantiene sin síntomas se harán los controles para dar el alta de laboratorio correspondiente”, agregó.

En cuanto a la situación epidemiológica la epidemióloga explicó que en el día de ayer se procesaron 63 muestras en total, de todas estas “la única positiva fue la de San Julián y se descartaron otros 17 casos sospechosos: 6 de Puerto San Julián, 5 de Las Heras, 3 de Pico Truncado, 1 de El Calafate, 1 de Caleta Olivia, 1 de Gobernador Gregores y 46 de vigilancia que hacemos en diferentes puntos de la provincia”.

También la funcionaria de la cartera sanitaria explicó que se continúa con el seguimiento estricto de las personas que arribaron a la provincia. “En este momento están en seguimiento 1441 personas sin novedades de síntomas, en estos casos están siendo relevados de forma diaria por los equipos de salud locales”.

“Es muy importante resaltar que debemos seguir con todas las medidas de distanciamiento social, recomendamos a todas las personas que han llegado que conserven su lugar y cumplan con la cuarentena estricta; al resto de la población le pedimos que respete todas las medidas de distanciamiento, de higiene, todas las medidas de seguridad ya implementadas y recomendadas. Esto es muy importante”, enfatizó Cabrera.

En este sentido la Doctora indicó que si el virus está circulando en algún lugar o hay personas con algún síntoma o que pueda haber dado positivo, “la distancia es lo único que nos permite asegurar que nosotros no nos expongamos a ese virus”.

“La distancia, el lavado de manos, la higiene, las medidas de seguridad, no llevarnos las manos a rostro, son cuestiones y hábitos fundamentales que debemos incorporar todos y todas en este contexto. Esto es muy importante porque si están en exposición con algún caso que podría ser portador del virus o tener síntomas, debemos protegernos manteniendo la distancia. Resaltemos esto y no sean participes de llevar adelante reuniones sociales, de estar todos juntos sin distanciamiento. Sigue siendo muy importante mantener las medidas de prevención al COVID-19”, concluyó Ana Cabrera.

