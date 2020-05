Soloaga: “A pesar de la pandemia, obras son amores, lo demás son razones”

Ya había sido inspeccionada y habilitada por Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), quedando formalmente inaugurada a mediodía de este viernes por el Presidente de la Comisión de Fomento, Jorge Marcelo Soloaga.

La sencilla ceremonia protocolar se realizó bajo estrictas normas de bioseguridad en prevención al COVID 19, por lo cual se limitó la asistencia de funcionarios, respetándose el distanciamiento social y el uso de protecciones faciales.

Para renovar la red de agua se utilizó cañería de PVC que reemplazó a las de hierro galvanizado que eran de un diámetro reducido por lo cual se mejoró notablemente el servicio para todas las viviendas que conforman el barrio Gas de Estado.

La misma fue ejecutada por la empresa “CUBICO SRL” en el contexto de una licitación pública que incluye a otras obras de infraestructura, tales como nuevas calles de pavimento intertrabado y cordones cunetas, aún en etapa de ejecución.

En su totalidad demandan una inversión de 10,7 millones de pesos y la comuna realizó las gestiones pertinentes para que fueran financiadas por el gobierno provincial a través del programa UNIRSE.

En el simbólico corte de cintas, Soloaga estuvo acompañado por el

Director de Obras, ingeniero Carlos Lisoni; por el jefe del Departamento Saneamiento de la gerencia distrital de SPSE, Teodoro Daniel Quiroga.

PUESTA EN VALOR

Posteriormente, al hacer uso de la palabra en la plaza donde se levanta una glorieta, hizo referencia global a todas las obras que se vienen ejecutando en ese barrio.

Destacó que el mismo encierra una gran parte de la historia, la cultura y los acontecimientos sociales de Cañadón Seco y resulta meritorio que tenga una remodelación integral por las decisiones políticas que la comuna viene llevando adelante en el curso de los últimos años. En ese mismo contexto recordó que no hace mucho tiempo la empresa Camuzzi Gas del Sur (que recibió los activos de la ex estatal Gas del Estado), quiso iniciar un negocio inmobiliario con las viviendas, ante lo cual la comuna dio inicio a un proceso de solicitud de expropiación total de dichas viviendas en favor de los vecinos. Tras ello, añadió, que se inició un proceso de obras de infraestructura por montos millonarios, una de las cuales es el Club del Barrio donde se instaló el Centro Periférico de Salud totalmente equipado. El mismo lleva el nombre de una apreciada profesional y vecina del barrio, la doctora Marta Aquino, adelantando que en breve será habilitado por el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia. Luego, volviéndose a referir a la red de agua, dijo que la apertura de una canilla en un sector de la plaza era un hecho simbólico para demostrar lo importante que es poner en valor al barrio Gas del Estado, porque nunca faltan personajes de mentes obtusas que pretenden decir que solo se abrió una canillita con la finalidad de menospreciar gestiones institucionales. En todo caso, sugirió que se olvidaran de él como jefe comunal, aún cuando las “obras son amores y lo demás son razones” pero resaltó que no podrán menoscabar la ingente labor que llevan adelante sus colaboradores. “Yo tomo las decisiones, pero son ellos los que ponen el hombro, las ganas, la creatividad y muchas horas de trabajo para el bienestar de toda la comunidad de Cañadón Seco”, puntualizó.

