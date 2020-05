Mauro Casarini: “no estoy custodiado por la policía, ni recibí amenazas, como les gusta malinformar a algunos medios para tener más audiencia”

Así se expresó el Intendente de Perito Moreno, Mauro Casarini, en una entrevista en FM Municipal 87.9 de Los Antiguos, en el programa “Las Mañanas de Sole” con la conducción de Soledad Rodríguez.

Ante la pregunta sobre los disparos efectuados en la sede de la UOCRA (Perito Moreno) comentó: “En la seccional de UOCRA, si hubo un incidente, donde bueno, me comunique con el comisario apenas me enteré, y se me paso toda la información que el mismo puede darme, después lo otro ya esta en causa judicial en el juzgado de instrucción así que están todas las actuaciones llevándose a cabo en el juzgado de instrucción Nº 1 de Las Heras. Es que un grupo de personas que se acercaron al lugar y lo que se dice que dispararon creo que alrededor de 3 o 4 tiros al domicilio, lo que no sabemos es quienes son si son de UOCRA o no, de que facción son, si son desocupado o no, eso se está llevando en la investigación a cabo” y agregó: “Es una causa que se esta llevando adelante, seguramente cuando avance la investigación, seguro vamos a saber que fue lo que realmente sucedió. A lo que respecta a mi persona, lo que se decía es que estaba siendo custodiado por la policía, eso no fue así, no es así, y espero no tener que llegar nunca a tener que estar siendo custodiado por la fuerza policial. Amenazas no recibí, porque en definitiva siempre hablo de la misma manera y siempre voy con una decisión firme. Mi trabajo es llevar adelante la administración del municipio de la localidad de Perito Moreno y cumplo con mi trabajo. Trato siempre de gestionar lo que mas pueda para el pueblo, en función al desarrollo sustentable que todos queremos para nuestra zona, y en relación a eso como nos faltan muchas cosas en nuestras localidades va siempre direccionado a lo que tiene que ver la Obra Publica. Después la cuestiones sindicales será la encargada la central de cada sindicato en tratar de normalizar o regular su sindicato, y si no fuera así, es el encargado el Ministerio de Trabajo de intervenirlo, ya sea el de Provincia o Nación, que son las autoridades que se encargan de lo que tiene que ver la relación laboral, nosotros lo que hacemos es depositar una obra, que interpretamos que para el pueblo es necesario y en función de ello conseguimos los recursos y hacemos todo el procedimiento administrativo. Después la cuestión laboral tiene que ver con la patronal, en este caso la adjudicada de la obra con la urbanización sindical, siempre y cuando teniendo en cuenta a los trabajadores de P. M, los vecinos trabajadores de P.M y así” y continuó: “En ese sentido nosotros avanzamos, pero yo no tengo ningún tipo de disputa con ningún vecino de Perito Moreno como para estar siendo custodiado o para tener alguna amenaza, para mi son todos vecinos de P.M, a mi lo que me parece raro es que siempre hay medios comunicando y malinformando y lo único que hacen es preocupar a la gente por que creen que pueden sacar alguna tajada en función de tener mas audiencia malinformando y lo que terminan haciendo a la larga es perder a la audiencia porque no sirve malinformar. Porque la verdad que si me hubieran llamado y me hubieran amenazado, lo diría. Igual que si tuviera policías al lado, y no, la verdad que no tengo policías al lado. Camino como cualquier ciudadano de P.M, las calles de mi pueblo, ojala nunca tenga que llegar a eso porque me voy a mi casa, busco la tranquilidad en mi casa, no debería ser así. Nosotros somos muy correctos a la hora de tomar una decisión y trabajar en función a lo que le corresponde a cada uno hacerse cargo”

EN CUANTO A LA RENUNCIA DE LA CONCEJAL VALERIA CASARINI

“Todavía no ha llegado nada de quien ocuparía ese lugar, entiendo que se ha enviado todo ya a Río Gallegos a la junta electoral, así que estamos a la espera de que se tome una determinación. Después sabemos que hay antecedentes y demás pero bueno hay que hacer interpretación de la ley. Ahí dejaremos a los abogados y asesores o al propio encargado de la junta para que analice ese tema y nos diga quien es el que asume.

Una, vez asumido, yo creo o interpreto y esto es una cuestión personal, tampoco es profesional ni que yo he hablado con alguien ni nada, pero interpreto que ante una renuncia debería asumir del mismo género, porque si no seria en vano hacer o armar las listas como nos piden que se conformen las listas. Después hay un antecedente que paso un segundo y no del mismo genero, pero bueno, hay algunos casos que se han llevado a cabo antes de haber asumido, cuando han sido electos y no en el ejercicio de su función, habría que ver bien los antecedentes como se dieron y de ahí sacar una conclusión .

Tengo entendido que Cintia Giménez asumiría, si le tocase lo haría, pero no, la verdad es que no he podido hablar con ella porque bueno, estamos en una incertidumbre, en un dilema que no sabemos si va a se el segundo o va a ser el tercero. Sino debería hablar con los dos, con el segundo, que es Raulito Cárdenas que es mas, está cumpliendo funciones en nuestra gestión con un cargo de conducción política y después está Cintia Gimenez en tercer lugar. Cualquiera de los dos asumiría.

RELACIÓN CON EL GOBIERNO PROVINCIAL

“Tenemos una muy buena relación con el gobierno provincial, a Perito Moreno lo siguen asistiendo como desde el 1er día.

Con el equipo de la Gobernadora trabajamos constantemente para llevarle soluciones a los vecinos. Hace pocos días tuvimos una video conferencia con el Ministro de Economía, el Vicegobernador, con el Intendente y Diputado de Gregores, el Diputado de Perito, con el Sub Secretario de Hidrocarburos de la Nación Juan José Carabajeles con la posibilidad de equiparar para nuestra zona la tarifa del GLT, que también le toca a Los Antiguos, con la tarifa de Gas Natural”

VIVIENDAS NUEVAS

“Otro barrio más de viviendas que lo queremos hacer mucho más amplio y ya estamos invitando a los vecinos que se inscriban, pero van a ser viviendas que están direccionadas a parejas sin hijos, a madres solteras, familias numerosas también, vamos a hacer un mix de viviendas para justamente poder acompañar a todos no solamente que para inscribirte en un plan de viviendas tengas que tener un grupo familiar 1 2 3 o 4 hijos sino que también podamos estar en la demanda de esas parejas que no necesariamente quieren tener un hijo pero también tienen el derecho a tener una vivienda”

