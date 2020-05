Videoconferencia con intendentes, comisionados y comisionadas de fomento

Durante la jornada de hoy se realizó una videoconferencia con los intendentes, comisionados y comisionadas de fomento en el marco de la del Decreto 574/20 y resoluciones relacionadas con el mismo. Fue en el Salón Blanco de Casa de gobierno, participaron el Jefe de Gabinete, los ministros de Gobierno, Seguridad, Salud y Ambiente y la Ministra de la Producción, Comercio e Industria. La Gobernadora Alicia Kirchner destacó el trabajo articulado y pidió no relajarse.

Durante el día de hoy, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el Jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez, el Ministro de Gobierno, Leandro Zuliani; el de Salud y Ambiente, Juan Carlos Nadalich; el de Seguridad, Lisandro de la Torre; y la de Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba, y el Secretario de Estado de Gobierno e Interior, Marcio Domínguez participaron de una videoconferencia con representantes de localidades santacruceñas.

Fue en el marco de la presentación del decreto 574/20 y las resoluciones ministeriales relacionadas al mismo. Lxs funcionarixs explicaron las implicancias de las nuevas medidas, respondieron a las consultas y evaluaron la situación de la Pandemia en todo el territorio.

Además, la gobernadora, felicitó a todos y todas por el trabajo realizado de manera colectiva y pidió seguir como hasta ahora. “Continuemos fortaleciendo la responsabilidad colectiva, queda mucho trabajo por delante y no hay que aflojar. Es importante comprender que el hecho de que no tengamos nuevos casos hace 28 días no es un pasaporte para habilitar todas las actividades, sino que sigue vigente el aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Además del Decreto 574/20 los ministros hablaron de las resoluciones ministeriales que habilitan diferentes actividades y respondieron a las dudas que surgen en función de las implicancias de las nuevas normativas vigentes en la provincia.

Los miembros del Gabinete aclararon que por el momento no están habilitadas las reuniones familiares y que recae en los municipios y comisiones de fomento la facultad de determinar los horarios y modalidades de las nuevas actividades habilitadas tal cual lo establece el Decreto Provincial.

También se abordaron cuestiones referidas al regreso a casa de santacruceños y santacruceñas que se estará concretando en los próximos días y a la articulación necesaria con los municipios y comisiones de fomento para que los operativos se realicen en cumplimiento de los protocolos vigentes, como también la importancia de que quienes lleguen de zonas de riesgo cumplan con la cuarentena de 14 días según lo establece la autoridad sanitaria.

Además la Ministra de la Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba explicó las resoluciones ministeriales relativas a la pesca y otras actividades y expresó la importancia de cumplir con los protocolos y seguir trabajando responsablemente para que próximamente otros rubros se sumen a las excepciones en tanto Nación lo permita y la autoridad sanitaria lo considere pertinente.

El Ministro de Gobierno, Leandro Zuliani, recordó también que hasta el 7 de junio sigue vigente el aislamiento social, preventivo y obligatorio y que esto implica que no existe libre circulación de la población, sino que solo pueden circular quienes se encuentren autorizados y exceptuados.

El Jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez, se refirió también a la importancia de comprender que nada puede hacerse si no está autorizado por los decretos vigentes y destacó el trabajo que se viene haciendo en el marco de la repatriación de santacruceños y santacruceñas varados fuera de la provincia.

