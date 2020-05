Daniel Cuevas: “este tiempo nos ha dado la oportunidad de componer canciones, esperando para reencontrarnos con la gente de la música popular”

El músico y compositor salteño Daniel Cuevas, dialogó con Voces y Apuntes sobre su rol actual en el mundo de la música folclórica. Desde hace casi 20 años, integra el dúo “Los Izkierdos de la Cueva” y fue autor de muchas canciones que popularizaron grandes artístas como Abel Pintos, Los Nocheros, y el Caqueño Palavecino, entre otros.

En comunicación telefónica, desde Salta, el músico Daniel Cuevas expresó que vivió de manera especial el pasado 25 de Mayo. “Siempre hemos hecho folclore y estas fechas significan mucho para nosotros porque lo festejamos arriba de un escenario”. Consultado acerca de cómo vive la actual situación de la pandemia desde su ámbito, remarcó que: “tiempo es lo que nos sobra hoy en día y hemos tratado de aprovecharlo de la mejor manera, ocupando las horas para compartir con la familia y componer algunas canciones. Estuvimos muchas horas con la guitarra y un cuaderno en la mano. Vamos a volver con muchísimas ganas de cantar, de grabar discos, hacer videos, y sobre todo de reencontrarnos con la gente de la música popular”.

Sobre sus inicios en la música, Cuevas relató que su espíritu artístico “nació naturalmente en una casa donde mi mamá era profesora de danzas folclóricas y mi papá escuchaba mucha música. Hice cursos de canto y guitarra ya desde chico. Naturalmente empecé a hacer las primeras canciones. Después ya de manera más profesional armé el grupo Vale Cuatro a los 20 años. Grabamos tres discos con muchas canciones de mi autoría. Llegaron otras agrupaciones, y un día llegó a Abel Pintos quien me propuso componer juntos, gracias a Dios hicimos varias canciones juntos. También me tocó componer para Los Nocheros, Los Manseros Santiagueños, el Chaqueño Palavecino. Ellos me tenían siempre en cuenta para sus discos, y eso me produce una obligación de mejorar y dar lo mejor de mí, para responder a esa confianza”.

En la actualidad, Daniel Cuevas integra el dúo “Los Izkierdos de la Cueva” junto a Tony Izkierdo. “Hoy estoy con una actualidad muy linda, con ya 19 de camino recorrido con la música, disfrutando de haber podido dar a conocer nuestra música”, expresó sobre su agrupación.

Escuchá el audio completo de la entrevista:

