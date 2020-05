Alicia: “Queda mucho por delante, les pido no aflojar con los cuidados”

La gobernadora participó de la videoconferencia con los intendentes, comisionados y comisionadas de fomento en el marco de la presentación que parte de su gabinete hizo del Decreto 574/20 y resoluciones relacionadas con el mismo. Fue en el Salón Blanco de Casa de gobierno. “Les pedimos seguir trabajando responsablemente porque un descuido nos puede llevar a retroceder”, señaló.

Desde las 11 horas, el Jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez, el Ministro de Gobierno, Leandro Zuliani; el de Salud y Ambiente, Juan Carlos Nadalich; el de Seguridad, Lisandro de la Torre; y la de Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba, dialogaron con representantes de localidades santacruceñas en el marco de la presentación del decreto 574/20 y las resoluciones ministeriales relacionadas al mismo. Fue para explicar las implicancias de las nuevas medidas, responder a las inquietudes y evaluar la situación de la Pandemia en todo el territorio.

En dicho contexto, la gobernadora, dialogó con los intendentes, comisionados y comisionadas presentes en la videoconferencia. Inicialmente agradeció la tarea que todos y todas vienen llevando delante de manera conjunta. “Quiero felicitarlos por el trabajo que se viene haciendo colectivamente en Santa Cruz en el marco de la Pandemia”, afirmó.

“Tenemos que seguir como hasta ahora, fortaleciendo la responsabilidad colectiva, queda mucho trabajo por delante y no hay que aflojar. Es importante comprender que el hecho de que no tengamos nuevos casos hace 28 días no es un pasaporte para habilitar todas las actividades, sino que sigue vigente el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, destacó la gobernadora.

En este sentido la mandataria provincial señaló que no debemos dejar de lado los cuidados preventivos porque un solo caso genera un movimiento muy complejo del sistema sanitario. “No perdamos dimensión de la magnitud con que se pude potenciar el proceso si aparecen nuevos casos”, agregó.

Alicia les pidió a los responsables comunales no relajarse en este sentido y seguir trabajando como hasta ahora. “Se los pido a ustedes como a mi equipo de gobierno, no tenemos que relajarnos, tenemos que seguir cuidando el otro, entendemos que la gente está saturada por no poder realizar algunas actividades como son los encuentros familiares o con amigos, pero debemos esperar aún no es el momento”.

“Tenemos que tener como dirigentes la capacidad de explicarle a nuestros vecinos y vecinas por qué aun no se pueden habilitar algunas actividades, no se trata de un capricho, no hay demagogia en esto, estamos cuidándonos todos y todas y esto es clave. Que aparezca una situación o una persona con COVID-19 nos puede pasar y no es un fracaso, fracaso sería si nos pasa por falta de cuidados”, manifestó la gobernadora en el Salón Blanco.

Para finalizar, Alicia destacó nuevamente el trabajo y el esfuerzo que se viene realizando desde todos los estamentos del estado provincial y desde los municipios y comisiones de fomento. “Gracias por la tarea colectiva, no nos relajemos y estemos al lado de cada santacruceño y santacruceña explicando por qué se toma cada medida y que son para cuidarnos todos y todas”.

“Recuerden que estamos frente a un virus para el cual no tenemos remedio, no tenemos vacuna, pero tenemos responsabilidad individual y responsabilidad social colectiva. Juntos en nuestra provincia hemos llegado a este punto, les pido que sigamos de esta manera para poder autorizar otros rubros, siempre luego de que nación nos autorice, recuerden que no podemos habilitar actividades sin el permiso del Estado Nacional y los informes correspondientes”, señaló Alicia.

También la gobernadora recordó que a partir del día de hoy se habilitaron restaurantes y confiterías que era una demanda del sector gastronómico y comercial. “Pueden ir, respetando el distanciamiento social de dos metros entre personas, cumpliendo los protocolos. Podemos avanzar en algunas cuestiones por el momento, y en otras aún no porque implican contacto directo con otra persona”, explicó.

Además señaló que desde el Estado provincial se entiende el reclamo de cada sector y la situación de cada rubro que solicita apertura. “Estamos atentos a todas las demandas, siempre con el eje puesto en la salud de los santacruceños y santacruceñas, entendemos a todos y todas, y les pedimos seguir trabajando responsablemente porque un descuido nos puede llevar a retroceder”.

Comentarios

comentar