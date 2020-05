Caleta Olivia: Desde el Martes 26 de Mayo se podrán realizar deportes individuales

El Comité Operativo de Emergencia de Caleta Olivia emitió una nueva resolución que habilita, desde este martes 26 de mayo, la práctica de deportes individuales en la localidad, con horarios y protocolos específicos.

El artículo N°8, la resolución establece el permiso para desarrollar ciertas prácticas deportivas individuales al aire libre. Las mismas podrán desarrollarse de lunes a domingo de 11 a 17 horas. Estas son: entrenamiento de ciclismo, motocross, running, vuelos paramotor y actividades náuticas.

En todos los casos, los deportistas deberán previamente completar un formulario por actividad para pedir la autorización al COE, a través del siguiente link:

https://www.caletaolivia.gov.ar/covid19/servicios/circulacion/76-deportes

Protocolo para Ciclistas

La zona delimitada será el Velódromo local de lunes a domingo, de 11 a 17 horas. Se limitará el número de participantes de las pruebas o entrenamientos a un total de 10 que podrán asistir con un acompañante. Este deberá traer consigo alcohol en gel para reforzar las medidas de higiene y seguridad en las manos. En tanto los menores de edad deberán estar acompañados por un adulto.

Cabe destacar que está prohibida la elaboración de comidas en el predio y el consumo comunitario de alimentos y bebidas durante la permanencia en el velódromo.

Protocolo para Actividades Náuticas

A partir de las 11 y hasta las 17 horas, de lunes a domingo, las actividades de windsurf, kitesurf deberán realizarse en la playa denominada Barco Hundido, mientras que el Kayak, el Stand Up Paddle y el Nado en Aguas Abiertas deberán realizarse en la costanera local.

Para el traslado no deben ir más de dos personas por vehículo y no podrán intercambiarse las embarcaciones ni los elementos personales. Cabe destacar que no se habilitarán vestuarios para las personas que realizan actividades náuticas/recreativas. Cada persona antes y luego de la práctica deberá asear su material con agua dulce con la proporción de lavandina aconsejada.

Protocolo para Motocross

La actividad tendrá lugar en el circuito “El Picadero”, con un tiempo máximo de 2 horas, de lunes a domingo y de 11 a 17 horas. Se limitará el número de participantes de las pruebas o entrenamientos a un total de 4 pilotos, más el acompañante o mecánico.

Estos ocuparan una parcela que le será asignada al momento de su ingreso y que previamente marcada con estacas y cintas que se encuentra a 5 metros de la siguiente parcela o espacio.

Protocolo para Running

La zona delimitada para la actividad será el triángulo que se forma entre el Termap, avenida Holanda, amino alternativo, casa Consejo Agrario y Ruta N° 3. El tiempo máximo de 2 horas, una vez al día a partir de las 11 a 17 horas.

Protocolo Ciclistas de Montaña

A partir de las 11 y 17 horas, el punto de encuentro será en la zona delimitada entre el club Mar del Plata, avenida Holanda, ex obrador Austral Construcciones y el camino del acueducto. Mantener el distanciamiento de 20 metros anterior y posterior.

Protocolo para Vuelos Paramotor

Los lugares asignados para el despegue y aterrizaje serán desde la Ruta N° 3 abandonada al sur del CADACE hasta la playa del Barco Hundido de 11 a 17 horas. La distancia mínima para el despegue y el aterrizaje en caso de necesidad de asistencia es de 15 metros mínimo, de un tiempo de 60 minutos. Al momento de ingresar al predio de despegue y aterrizaje, los deportistas cumplirán con todas las medidas de seguridad recomendadas.

Caminatas

Respecto a las caminatas de esparcimiento, hubo una modificación en el circuito de esparcimiento N°1. Las personas que elijan este sector para caminar ya no podrán estacionar sus vehículos frente a Termap. Podrán hacerlo luego de pasar por el control policial en el sector lindante a la estación de servicio, debajo del barrio Altos del Golfo. El circuito inicia allí y se extiende en una línea recta hasta la zona de la Planta de Ósmosis Inversa.

Cronograma Único de Circulación

En todos los casos, los deportistas deberán respetar el Cronograma Único de Circulación establecido para Caleta Olivia. De este modo, podrán ejercitarse los días lunes, miércoles y viernes, quienes posean un DNI terminado en número impar. Los martes, jueves y sábados podrán hacerlo quienes posean un DNI terminado en número cero o par. Los domingos podrán salir todos los deportistas, respetando horarios y protocolos.

