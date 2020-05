“No bastan los esfuerzos de los Estados para preservar el bien común”

Así lo manifestó el Ministro Juan Carlos Nadalich, a la vez que agregó “necesitamos cuidar de la casa común entre todos y todas”. En un mensaje a la comunidad se refirió a las palabras del Presidente Alberto Fernández en relación a la Pandemia y la importancia de ser responsables frente a un “virus desconocido” respecto del cual no existe vacuna ni remedio a la fecha.

El Ministro de Salud y Ambiente compartió un mensaje para la comunidad donde se refirió a la situación actual y al comportamiento responsable que debemos adoptar los santacruceños y santacruceñas ante la Pandemia vinculada al Coronavirus COVOD-19. Además destacó un fragmento de las palabras del Presidente de la Nación en su conferencia de ayer donde anunció la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el próximo 7 de junio inclusive.

“Volvemos a trabajar sobre las tres palabras que ayer mencionamos y propusimos: mirar y ver. No se trata solo de observar, sino de darnos cuenta de lo que pasa y prestar atención, fundamentalmente con un objetivo que es cuidar al otro”, expresó Nadalich.

En Santa Cruz se ha logrado una cierta estabilidad en base a las 49 altas obtenidas, “en estas circunstancias es cuando más tenemos que darle trascendencia al hecho de cuidarnos” destacó el funcionario a cargo de la cartera sanitaria provincial.

“Voy a utilizar -no palabras mías- sino compartir con ustedes dos aspectos uno en relación a un centro de investigación de Máxico y otro a las palabras del Presidente”, agregó. En lo que respecta al artículo citado por el ministro, el mismo se refiere al cuidado sobre el otro, y plantea: “Es un llamado real a nuestra conciencia para que lo más humano de nuestra condición emerja, venciendo el egoísmo, la indiferencia, el miedo y el aislamiento. En otro momento el artículo plantea que, el asilamiento físico por motivos sanitarios debe estar acompañado por la más amplia corresponsabilidad por nuestros seres queridos y por nuestro entorno cercano. En ocasiones el miedo se combina con el egoísmo y emerge una falta de protección del bien personal y familiar, que incluye la atención y el cuidado de los más vulnerables e indefensos que están a nuestro alcance”, citó el Ministro Nadalich.

“En estas circunstancias mirar y ver se relacionan con eso: mirar hacia otros, porque cuando nosotros cuidamos al otro nos estamos cuidando nosotros mismos”, indicó el funcionario.

En este sentido agregó que “todas las medidas preventivas para el contagio no puede prescindir de una especial atención a quien se encuentra solo, especialmente vulnerable por motivos de salud, edad o condición económica, o simplemente quien no logra advertir la responsabilidad que todos tenemos de cuidarnos mutuamente”.

También el ministro se dirigió a quienes “piensan que son una especie de semidioses y que no les va a tocar”. A ellos y ellas les dijo “si saben que están haciendo mal las cosas no la hagan, porque de esta manera están colocándose en riesgo y colocando en riesgo a otros y seguramente entre esos otros hay seres queridos”.

Además apeló a la responsabilidad social comunitaria y expresó que “no bastan los esfuerzos de los Estados para preservar el bien común. Necesitamos cuidar de la casa común entre todos”.

Para concluir el ministro Nadalich invitó a todos y todas a escuchar un fragmento del mensaje que ayer dirigió el Presidente, Alberto Fernández a toda la población: “Estamos en una Pandemia que mata gente ¿lo entendemos? Estamos en una Pandemia de un virus desconocido ¿lo entendemos? Estamos en una Pandemia donde hay un virus que no tiene vacuna ni tiene remedio ¿lo entendemos? Quédense en su casa y cuídense y traten de sobrellevarlo del mejor modo posible. Todos tenemos la posibilidad de salir a airearnos cuando nos hace falta pero les pido dejen de sembrar angustia. Angustioso es que no te cuiden, angustioso es que el Estado te abandone, angustioso y angustiante es que el Estado diga acá no pasa nada, acá están pasando cosas serias y por eso actuamos como actuamos” (Alberto Fernández, 23 de mayo de 2020)

