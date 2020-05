Nadalich: “Estemos atentos en cuidar a los que van a ir volviendo a Santa Cruz”

El Ministro de Salid destacó que ya no haya casos activos en la provincia pero pidió no bajar la guardia y seguir respetando las recomendaciones.

En un nuevo mensaje audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia, Juan Carlos Nadalich realizó una nueva actualización de la situación epidemiológica en Santa Cruz.

El ministro de Salud y Ambiente de la provincia se refirió a las altas definitivas de los casos de COVID-19 en Santa Cruz. “Estamos con el alta definitiva de los 49 casos que fueron positivos y eso produce alegría en la comunidad. Esto significa que los 49 casos ya han tenido las dos respuestas negativas en laboratorio por lo tanto no hay casos activos en la provincia de Santa Cruz”.

Al respecto Nadalich se refirió a dos aspectos a considerar. “Tenemos procesos de la detención de casos en personas que han tenido sintomatología y otra cosa es la perspectiva de las características de la distribución del virus en una población. Por eso no tenemos que bajar los brazos en este sentido porque que tengamos las altas no quiere decir que no exista ninguna posibilidad de contagio en la provincia”.

“Tenemos que mantener las medidas y acostumbrarnos a que esto sea un hábito. Ayer la doctora Laura Beveraggi planteó los conceptos de cuarentena y cuidados que hay que tener, seguimos con esas mismas indicaciones y básicamente la dimensión que alertan tienen que continuar con el mismo rigor de siempre para que podamos detectar brotes”, agregó.

Además el funcionario indicó que ayer hubo tres casos negativos en Río Gallegos, Los Antiguos y Piedra Buena. “Este esfuerzo vuelvo a decirles implica mucho personal trabajando en todo lo que significa el traslado de las muestras y tener rápidamente los resultados”.

Por último Nadalich pidió “trabajemos en no bajar la guardia y prepararnos para poder dar una mano, estemos atentos en cuidar a las personas que van a ir volviendo a Santa Cruz a su domicilio habitual”.

