Alicia presentó la capacitación de la Ley Micaela para Fuerzas de Seguridad

La gobernadora, junto a integrantes de su gabinete, realizaron la presentación de este dispositivo que el Gobierno de Santa Cruz implementará en conjunto con el Instituto Nacional de la Administración (INAP) y en la que se abordará la perspectiva de género y violencia contra las mujeres.

Al respecto, la primera mandataria indicó que se trata de una oportunidad única para capacitar a todos los y las agentes y destacó el trabajo interrelacionado, la organización y la articulación de los sectores.

En esta ocasión, estuvieron presentes los ministros de Seguridad, Lisandro De la Torre; de Desarrollo Social, Bárbara Weinzenttel; y de Secretaria General, Claudia Martínez. También asistieron la secretaria de Gestión Pública, Julia Ruiz y la subsecretaria de las Mujeres, Jazmín Machiavelli; además del equipo del Ministerio de Seguridad.

«Hoy es muy clara la importancia de la perspectiva de género en todo lo que hace a las políticas nacionales y provinciales», continuó la gobernadora y destacó que en los cargos de conducción del Gobierno Provincial hay alrededor de 420 mujeres sobre 280 varones.

«Esto va más allá porque creemos en la equidad de los géneros y en la paridad, pero lamentablemente es necesario cambiar determinados ejes que tienen que ver con el patriarcardo y con estructuras culturales y sociales armadas de esa manera», resaltó la primera mandataria.

A la vez indicó que esta capacitación tiene como objetivo: «Deconstruir las instituciones y tener miradas disruptivas y transformadoras, tantos hombres como mujeres, para tener otro tipo de sociedad».

En este sentido, sostuvo que «es necesario construir un mundo diferente, un mundo que cree en las personas que no hace una diferencia por el género, sino que cree en el desarrollo de las personas» y añadió que esta transformación comienza con quienes conducen.

«Cada día que hay un problema de violencia, de violencia familiar o institucional, me da bronca porque pienso en qué lugar nos quedamos que no pudimos llegar a tiempo», enfatizó Alicia y hizo hincapié en que no hay justificación para un acto de violencia.

Cabe destacar que, a través de la Subsecretaría de la Función Pública, se llevarán adelante dos capacitaciones de la Ley Micaela, dirigidas a quienes desempeñan funciones en la Administración Pública y en las Fuerzas de Seguridad de la provincia.

Se trata de propuestas que tienen como objetivo generar conciencia sobre la violencia contra las mujeres como manifestación de la discriminación que las afecta, su magnitud, sus consecuencias negativas para las sociedades en su conjunto, y también brindar herramientas para la prevención.

