Maestras de escuelas especiales confeccionan barbijos transparentes

A raíz de haberlo visto en los medios nacionales, y por el posteo en redes sociales de Camila Verasay, alumna la de Escuela Especial n°8, Mónica Poggio, docente de esa misma institución, promulgó la idea de los barbijos trasparentes en nuestra localidad.

«Esto a sido muy popular en los medios nacionales», dijo Mónica mediante comunicación telefónica a Voces y Apuntes, «yo lo miraba a través de la televisión, el click lo hice cuando vi un posteo de una persona con hipoacusia, Camila Verasay, alumna de la escuela n°8 y ahí caí. Tengo amistad con Romina Monsalvo, otra profe de la Escuela Especial n°13 que tienen mucho conocimiento con el tema de la costura, le comenté y me dijo que estaría bueno, se puso en funcionamiento, hizo varios modelos y cerramos en uno que es bien simple y versátil, se lo regalamos a Camila para que ella lo pusiera en funcionamiento en la ciudad».

Camila «había publicado que había tenido la necesidad de pedirle a la persona que la estaba atendiendo en un negocio de su barrio, que se bajara el barbijo y había tenido dos posturas, una positiva y una negativa, entonces posteó que eso le había generado una cierta angustia. Entonces me comuniqué con ella y le dije que esto hay que solucionarlo, ya están inventadas las soluciones, hay que llevarlas a la práctica, eso hizo Romina, es una solución muy viable. La cuestión es ir un paso adelante, muchas veces buscamos la solución cuando ya tenemos el problema, que esta pandemia sirva para aprender a ir un paso adelante», comentó.

«El uso del barbijo te baja la intensidad de la voz, está muy ajustado, más el filtro, también implica que la intensidad de la voz baje. Con este barbijo con transparencia lo único que tiene que hacer la persona es mirar los labios. Hay muchas personas que no aprendieron a leer los labios, pero intuitivamente van a mirar los labios. Esta necesidad puede ser de muchas personas, incluso de niños, que les produce un poco de temor, no terminan de reconocer a la persona», recalcó.

Por su parte, la confeccionadora de los barbijo, Romina, contó que «estamos en la etapa inicial, comenzamos realizando puntuales, para Cami y algunos pedidos, la idea es que se pueda potenciar esto para atención al publico, hospital», entre otros entes.

Para la realización del barbijo «Estamos utilizando diferentes tipos de tela gruesa y la ventanita transparentes es con nailon cristal, no se quiebra, nos pareció bárbaro, se puede lavar, reutilizar, desinfectar con alcohol rápidamente».

Para quien desee tener estos barbijos «pueden contactarnos al teléfono 2974626461, en Facebook Romy Monsalvo o Mónica Adela Poggio Agüero. Son muy simple de desinfectar, con una gotita de alcohol en gel en la ventanita transparente, después le pasamos una servilleta o lo dejamos secar. Es para una situación puntual, no es para que la gente que lo use lo tenga todo el tiempo. Para tenerlo desinfectado dentro de un sobre, cuando alguien requiere que la persona que está en frente se baje el barbijo, entonces toma el trasparente y se lo coloca», dijeron y aclararon que este trabajo tiene «un costo mínimo por el tema de que la tela no es cualquier tela, es de un gramaje de calidad».

«Hay que poner mucho incapie es que sería muy inclusivo que esto cuando se presente la necesidad ya esté el recurso», finalizaron.

