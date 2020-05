Varados en Coyhaique

Del otro lado de la cordillera, vecinos nuestros, tanto de nuestra localidad como de ciudades contiguas, están aislados en la ciudad chilena de Coyhaique, Puerto Aysén y pueblos cercanos a estos, tras el cierre de fronteras a mediados Marzo por el Covid-19, buscando la forma de volver. La cuarentena los encontró en el país vecino, algunos en autos particulares, algunos en colectivo, pero sin ideas de cuando será posible el retorno a sus casas.

Margarita Rivas, vecina calentense del barrio Ceferino, es una de las personas varadas. Desde su caso particular, contó mediante comunicación telefónica en Voces y Apuntes que ella viajo «en auto particular, el 15 de Marzo, por unos tramites, acompañe a la señora que vino conmigo y al otro día nos cerraron las fronteras, hace dos meses, no pudimos volver más. Intentamos dos veces y no nos dejaron pasar. Yo gracias a dios estoy parando en una familia que ha sido tan buena. Mi amiga está en la casa de su hermana, vino por problemas de salud, yo en la casa de una sobrina de mi difunto esposo».

«La gente quiere colectivos, somos muchos», contó Margarita, «primero armamos un grupo y empezamos a juntarnos, éramos treinta, ahora se empezó a sumar más gente y somos entre 40 y 50, entre Aysén, Coyhaique, de toda la zona. La gente está pidiendo colectivos, no se sabe cuando van a abrir el paso Huemul que es el que más cerca tenemos. Querían que nos vayamos a Puerto Mont, es imposible».

Ellos saben que «ya está todo listo, en los medios salió que nos vamos, pero nosotros no sabemos el día que nos van a abrir las fronteras. Hay dos varones y otra señora, Anita, que se andan moviendo, porque nosotros somos personas grandes, van a la radio, a la tele, ahora se encontraban a las 12 con el gobernador, el nos ha ayudado muchísimo».

«Otro problema» , cuenta Margarita en su caso, «nosotros somos 3 personas, nosotras dos y el hijo de la señora, que maneja. Decían que no nos iban a dejar pasar tres personas. Nosotros tenemos que volver juntos. Le dije a la cónsul de Puerto Mont que me entrevistó, yo vivo sola en mi casa, hago cuarentena en mi casa, no salgo. Si esto fue porque veníamos y volvíamos a la semana».

«Me dolieron mucho los comentarios de la gente de Caleta, de cómo nos iban a llevar, que los íbamos a infectar y matar a todos. ¿Por qué son tan malos? Estamos todos sanos. Yo me comprometo a hacer la cuarentena, soy una persona que no sale. Estamos muy bien cuidados acá», finalizó.

Según se informa, los viajes en los cuales serán repatriados, serán llevados a cabo en dos operativos de retorno programados para el 20 y 23 de mayo.

Ciudadanos Argentinos

