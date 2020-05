María Cecilia Velázquez; “La evaluación formativa tiene que ver con un proceso de interacción y acompañamiento”

Así lo afirmó la presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez sobre la videoconferencia que llevó adelante el Consejo Federal de Educación, donde por unanimidad se resolvió que la evaluación será formativa, no centrada en calificaciones numéricas o conceptuales, en este contexto de la pandemia de COVID-19.

En ese sentido mencionó, que “la evaluación formativa tiene que ver con eso, con un proceso de interacción continua de devolución, de acompañamiento y soporte, en el objetivo de enseñar”.

Asimismo, sobre la calificación Velázquez manifestó que, “calificar es otorgar un valor a los resultados parciales de ese proceso, y es parte de una burocracia en la administración del sistema escolar y, como propósito exclusivo y excluyente, es reduccionista al menos en el proceso de acompañamiento de los aprendizajes, más aún en este contexto diverso, desigual y emergente”.

Luego, sostuvo que en esta oportunidad, “es una evaluación de resultado que hace mucho tiempo en el ámbito de la educación viene interpelando a cerca de, en realidad, cuánto ayuda en acompañar los procesos de aprendizaje de los otros”.

“En la Resolución 363 del Consejo Federal de Educación que emitimos y votamos por unanimidad, el viernes pasado, lo que se plantea en el Anexo 1 es generar orientaciones para los procesos de evaluación formativo en el marco en de esta contingencia y de la continuidad pedagógica”, agregó la presidenta del CPE.

Además, manifestó que “lo que implica, en este tiempo en particular más allá que desde la concepción particular de la provincia, en la Patagonia, adherimos a esta visión de acompañar los procesos de aprendizaje desde una perspectiva de evaluación formativa, lo que se aprobó es que en este tiempo de pandemia en que lxs estudiantes no están en las escuelas, fortalecer los procesos de evaluación formativo que implica acompañamiento, evaluación, devolución y sostén de los contenidos priorizados que estén aprendiendo”.

Por otra parte, añadió que “lxs profesores, maestrxs de escuelas y estudiantes se tienen que animar a realizar experiencias y trayectos diferentes, y con características distintas”.

La enumeración y promoción de un ciclo al otro es parte de un criterio de organización escolar.

“Con esta reunión en el CFE no venimos a repensar y replantear sólo a partir de la pandemia, en la provincia de Santa Cruz venimos trabajando en el colegio secundario, en la perspectiva de esa educación con distintas acciones, con el propósito de generar cambios en el acompañamiento de aprendizaje de lxs estudiantes en este siglo”, añadió María Cecilia Velázquez.

La presidenta del CPE subrayó que “debemos estar muy atentos a que este período no genere más desigualdad y exclusión”, y manifestó: “Quiero transmitir tranquilidad a los padres y familia de crianza, que el concepto es de saberes no de cumplimiento, el saber se construye integralmente”.

Concluyendo, señaló que “las resoluciones y anexos del CFE tienen que ver con ir pensando desde lo colectivo estos procesos formativos de aprendizajes”.

Cabe recordar que la cartera educativa continúa brindando clases virtuales a través del espacio en la web aprendamosatravesdelastic.santacruz.digital, y pone a disposición de educadorxs, estudiantes y familia de crianza, el celular 2966 70-8486 para preguntas y aportes vinculados a los procesos pedagógicos, únicamente por mensaje de WhatsApp.

