El club Estudiantes festeja sus 29 años con solidaridad

Esta semana la institución que preside Sebastián Arzeno y junto a su Comisión Directiva se apresta a festejar los 29 años de vida. Un 20 de mayo de 1991 el club Estudiantes empezaba a dar los primeros pasos en el deporte de nuestra comunidad de la mano de un grupo de entusiastas preceptores que atrapados por la pasión del fútbol dedicaban gran parte de su tiempo a formar jóvenes y fundamentalmente personas.

Esta es una celebración distinta dada la situación por la pandemia que a todos nos atraviesa; la CD no se amilanó y con un alto espíritu de compromiso social no quiso resignarse a dejar pasar la fecha sin pena ni gloria y desde hace varios días lanzaron una peculiar propuesta aprovechando que todos están en sus casas, invitaron a través de sus redes sociales a todos los simpatizantes y amigos del club a enviar sus saludos en videos grabados que están siendo compartidos en sus Fan Page de la AECO.

SE VIENE EL “GRAN LOCRO SOLIDARIO”

El presidente comentó: “La situación no es la mejor para nadie, pero nosotros podemos elegir entre quedarnos quietos cómodamente en casa o hacer algo por la gente que la está pasando muy mal – de hecho hicimos una entrega de barbijos al Hogar de Ancianos hace unas semanas – y nosotros elegimos lo segundo que es ayudar a los que más necesitan, tenemos la obligación de ser empáticos, no podemos mirar para otro lado, pero además tenemos una responsabilidad como institución social que somos, es decir este festejo debía ser diferente y es por eso que hemos organizado un Gran Locro Solidario para el sábado 30 de mayo y el dinero que se recaude será destinado a atender necesidades de familias de muy bajos recursos y que sabemos que no la están pasando nada bien, así que estamos abocados a este objetivo y pedimos a la comunidad que colabore comprando una porción de locro (el valor será de $250) porque estarán ayudando a quienes tienen verdadera necesidad, consideramos que entre todos nos podemos dar una mano y les pedimos que nos ayuden a ayudar, en nuestras redes sociales podrán hacer sus pedidos”.

Sebastián Arzeno pertenece a la nueva camada de dirigentes y es parte de la renovación dirigencial que necesitan los clubes de Caleta pero él no está solo porque lo acompaña una sólida Comisión en donde Iris Carrizo (secretaria), Nano Venturelli (tesorero) son las principales autoridades pero son acompañados por Rodolfo Balverdi, José Villarroel, Daniel Follis, Ema Burgos, Pablo Ruiz Diaz, Liliana Muñoz, Edgardo Valfré y Anabel Vera que son los Vocales Titulares.

“Es una forma distinta de celebrar la que eligió el “Pincha” de la ciudad de festejar un año de vida más con la sociedad, pero con un gran sentido de la solidaridad…”

“FELICES 29 AÑOS ASOC. ESTUDIANTES DE CALETA OLIVIA” SALUD !!!

CBU de las cuentas del club

Banco Nación

0110172640017212131262

Banco Credicoop

1910252655025200509014

Titular: Asociación Estudiantes C.O.

Comentarios

comentar