Enrique: “La Resolución 612 responde a una concepción de la evaluación en proceso”

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, lleva adelante políticas educativas que responden al aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del COVID-19. En ese contexto, el vicepresidente del CPE, Ismael Enrique, se refirió a la Resolución Nº 612, cuyo objetivo es la asistencia de los procesos educativos a través de la virtualidad.

En primera instancia, Enrique expresó que “esta resolución se sanciona como consecuencia de una anterior (Resol. 322) que se publicó en febrero, en la que se habilitaba a estudiantes del Secundario y de las modalidades a iniciar el recorrido formativo con más de dos materias previas”. Asimismo expuso que el Acuerdo 75/2014 que regula toda la actividad académica de la Educación Secundaria y las modalidades, prevé dos espacios curriculares para pasar al curso siguiente como previos.

Por otra parte, indicó que a través de la Resolución Nº 322 se planteaba que lxs estudiantes puedan pasar con más espacios curriculares. Y así, “durante el mes de marzo tener un seguimiento tutoriado por docentes, para que en el mes de abril en las mesas examinadores ellxs puedan promover los espacios, y avanzar en el curso siguiente como corresponde”, agregó Enrique.

“Con la pandemia del COVID-19 esta resolución quedó sin efecto por la imposibilidad de la implementación, dada la no presencialidad, lo que llevó a sacar una resolución como la Nº 612”, puntualizó.

“Lo que plantea es más o menos lo mismo, pero en lugar de mesas se establece que lxs chicxs a través de un seguimiento y un acompañamiento exhaustivo, sobre aquellos contenidos y aspectos que aún estaban debiendo, de distintos espacios curriculares, puedan promover al curso siguiente y recibir las actividades”, explicó el Vicepresidente del CPE.

En este sentido, añadió que, “esto implica que la suspensión de clases por la pandemia no perjudique la posibilidad de seguir avanzando en su trayecto formativo”. A su vez, remarcó que dicha resolución responde a una concepción de la evaluación en proceso, a poder tener una mirada más amplia a cerca de los procesos formativos de lxs estudiantes, y que su formación no se vea obturada, sino que puedan avanzar a través de los mecanismos de la virtualidad, los cuadernillos y así tener una continuidad pedagógica.

“Nosotros decimos siempre, y la presidenta del CPE lo ha planteado en distintos ámbitos, ‘el hogar no es la escuela y los grupos familiares no son docentes’, por lo tanto, es importante tener en cuenta esta variable; y que no se está reemplazando la escuela tradicional en este periodo, a través de la virtualidad”, manifestó Enrique.

En cuanto al retorno a la presencialidad dijo que “seguramente tendrá ribetes diferentes, es importante ir trabajándolo no sólo en los equipos de gestión, sino con los equipos supervisivos y directivos”.

En una reunión del Consejo Federal se aprobó una resolución muy importante sobre una mirada respecto a la evaluación, y una definición de la evaluación fundamentalmente con un sentido estrictamente formativo, que no dé lugar a ninguna escala numérica y conceptual.

Asimismo, mencionó que no todos lxs chicxs están accediendo de la misma manera a las actividades, por cuestiones de conectividad o de acceso a la tecnología. Además, “venimos de cuatro años de desfinanciamiento de programas tan importantes y dejados de lado, como Conectar Igualdad donde no hubo inversión en ese sentido; y, hoy estamos padeciendo esas consecuencias”.

Además, sostuvo que la idea es que lxs estudiantes no se desconecten del ámbito educativo. “Estamos en una etapa de excepcionalidad, y en las tomas de decisiones también la Resolución 612 sale a cubrir este momento, y lo que no queremos es que tanto la suspensión de las actividades como la accesibilidad a los recursos genere mayores dificultades y desigualdades, y que lxs chicxs no tengan continuidad en su trayecto formativo”, recalcó.

Cabe recordar que la cartera educativa continúa brindando clases virtuales a través del espacio en la web aprendamosatravesdelastic.santacruz.digital, y pone a disposición de educadorxs, estudiantes y familia de crianza, el celular 2966 70-8486 para preguntas y aportes vinculados a los procesos pedagógicos, únicamente por mensaje de WhatsApp.

