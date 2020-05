La Orquesta Típica de Tango ‘arrasó’ las redes con su interpretación de “Felicia”

Orquesta Típica de Tango en Cuarentena

🎵 #QuedateEnCasa y disfrutá de la música de nuestros artistas!Cada uno desde su hogar, alumnos y profesores de la Orquesta Típica de Tango de Caleta Olivia grabaron y editaron un video con la interpretación de “Felicia” de Enrique Saborido. ¡No te lo pierdas!#CulturaCaletaOlivia

