14 de Mayo, Día del Dirigente Deportivo

El 14 de Mayo se celebra en Argentina el Día del Dirigente Deportivo. Se conmemora en esta fecha por la muerte del histórico presidente de Vélez Sarsfield, José Amalfitani, quien fue un símbolo del dirigente honesto.

Rolando Quinteros, Presidente del Club Talleres de Caleta Olivia dialogó con el programa radial ‘La Mañana en Patagonia’ sobre esta fecha tan especial. El referente del club del barrio Parque destacó que ya lleva una carrera de casi medio siglo como dirigente deportivo en diferentes espacios. “Comencé mi carrera como dirigente en el Club Estrella del Sur. Después en Olimpia FC pase de ser jugador a Vicepresidente. También pasé por la Liga Independiente de los Barrios y en el año ‘93, un grupo de alumnos del San José Obrero me trajo a Talleres para que dirija una división y no me fui nunca más”.

Quinteros destacó como premisa que un club “no es solo para ir a jugar”, sino que “hay que preocuparse y tener sentido de pertenencia por la institución”. En cuanto a la situación actual que vive la institución en tiempos de pandemia, mencionó que están prácticamente inactivos. “Lo único que se está haciendo es el trabajo de mantenimiento de la cancha para que se mantenga el sintético en orden, las demás actividades ante esta pandemia son nulas. A pesar de esto, siempre pensamos a futuro”.

En cuanto a su rol actual en la institución, “Rolo” Quinteros explicó que “soy un presidente honorifico, los que trabajan hoy son los chicos más jóvenes”. Sobre esta cuestión, amplió al decir que “se está cumpliendo un proyecto que teníamos para que los más jóvenes se hagan cargo. Tenemos muchos proyectos, uno de los que se cortó con este tema de la pandemia fue la inauguración de nuestro gimnasio de recuperación en la planta alta de los vestuarios. Nos costó mucho terminarlo, arrancamos con una bolsa de cemento a 110 pesos y las últimas las pagamos casi 700, económicamente fue muy cuesta arriba pero lo terminamos. Va a formar parte de la educación diaria de los deportistas. La mayoría no cumple con las sesiones que les dan los médicos y ahora vamos a tener una forma de controlarlos un poco más”, cerró.

