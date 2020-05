Desde el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Administración y Finanzas, dio a conocer detalles acerca del procedimiento para la adquisición de alimentos en marco de la pandemia de COVID – 19, se realiza a través de contrataciones directas, invitándose a la mayor cantidad de oferentes posibles. “Algunos no pudieron presupuestar por no disponer del stock inmediato, otros porque no pudieron respetar los precios máximos establecidos a nivel nacional o no aceptaban la modalidad de pago. Hubo más de doce ofertas, se mandaron mails dada la complejidad de trabajo que se tiene en esta época”, aseguraron.

Es importante destacar que esta no es la única línea de acción línea de acción que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo. Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo y Economía Social, Agostina Mora, puntualizó: “La adquisición directa solo se concreta en una de las líneas. Asimismo, tenemos la adquisición a través de licitaciones públicas para garantizar la provisión de leche en las instituciones educativas, sabiendo que tenemos que flexibilizar esas cuestiones por como está planteado el aislamiento social. La mayoría de las adquisiciones se realizan por licitación pública y su procedimiento correspondiente”.

