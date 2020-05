El paro de actividades comenzó esta mañana, solamente en algunas empresas que no abonaron la totalidad de los sueldos de los trabajadores. “En HuinOil hay un detalle, que es que los trabajadores cumplieron todo el mes de trabajo, e igualmente no les reconocieron el sueldo”, explicaron desde el Sindicato Petrolero.

Hernán Elorrieta, miembro de Comisión Directiva del Sindicato de Petroleros Privados explicó que “ayer en reunión de Comisión Directiva se decidió comenzar esta medida de fuerza con las empresas que no han pagado los sueldos de los trabajadores, aduciendo el no pago por parte de las operadoras. Varias empresas en Las Heras y en todo Santa Cruz son varias las empresas que no abonaron los sueldos de los trabajadores. En HuinOil hay un detalle, que es que los trabajadores cumplieron todo el mes de trabajo, e igualmente no les reconocieron el sueldo. Estamos totalmente en contra de esto. Mientras no esté la plata de los trabajadores, no se va a trabajar”.

Elorrieta indicó que lo sucedido no estaba en los planes, ya que “la semana pasada habían dicho que pagaban el 100% y anoche nos notificamos que no fue así, no cumplieron”. En cuanto a la situación de la actividad petrolera que se ve afectada con la actual crisis, el dirigente explicó que “las operadoras lo que están haciendo es juntar el petróleo y eso es un plazo fijo para ellos, lo van a vender a más de 100USD cuando esto levante. No lo están tirando, ni lo están perdiendo”.

El paro comenzó sorpresivamente esta mañana en varias empresas que abonaron parcialmente el salario correspondiente al mes de abril. San Antonio Internacional y HuinOil son algunas de las empresas en las que se paró la actividad por este motivo.

