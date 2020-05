Fue el Intendente Municipal quien le tomo el juramento de rigor tal cual lo establece la normativa vigente. Bazan, al momento del juramento recordó a sus familiares, mencionando «en memoria de mis abuelos antiguos pobladores y mis padres e hijos, si juro».

El acto, como estaba previsto se desarrollo en la Unión vecinal del Barrio Parque, y conto con la presencia de todos los ediles, Marcelo Sanchez fue el escribano que realizo el acta, y se pudo observar algo de publico que asistió a esta asunción e invitados especiales.

Este fue ademas un acto donde se consideraron los protocolos de distanciamiento social por el Covid 19

Tras la jura, Bazan agradeció a las autoridades del concejo y a los integrantes del ejecutivo que colaboraron «en medio del parate por la pandemia de Covid 19, para lograr que finalmente asuma la banca de concejal de la ciudad».

En declaraciones a los medios presentes que lo consultaron por la nota que circulo de la agrupación que el integró en el ultimo proceso electoral, donde criticaron en duros términos su «deshonesto accionar» dijo que «Las grandes explicaciones no las debería dar yo. Yo a Claudia Rearte la espero cuando quiera y espero tener una reunión con ellos. Cuando uno tiene compromiso y no tiene palabra, lamentablemente se termina tu carrera rápidamente. Con Terraz no hablo hace 6 meses. Nadie me llamo. Hoy Claudia Rearte se confundió y debe estar equivocada. Nosotros en un grupo de wastsapp interno pedimos que nos den explicaciones y la tierra se los trago. Los referentes eran ellos» concluyo.

MIRA EL VIDEO TRANSMITIDO EN VIVO:

Comentarios

comentar