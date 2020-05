Lo dijo el presidente del Consejo Provincial de Educación, Ismael Enríquez, en entrevista con Voces y Apuntes esta mañana, donde explicó en resumen de que trata la nueva resolución 612, que permite pasar de curso a los que alumnos que deban hasta 7 materias del año anterior, por no haber podido rendir debido a la suspensión de clases que contrajo la pandemia.

«En primer lugar es una resolución que alcanza a todos los estudiantes de escuelas secundarias, secundaria orientada y las modalidades técnicas, adultos, rural» , dijo Enríquez y agregó que «esta resolución sale como consecuencia de no haber podido implementar de manera real y concreta a la resolución anterior que es la 322, que estipula, nosotros sabemos que los chicos de secundaria siempre pasan con dos materias previas, esta resolución, la 322, que se emite en Febrero, habilitó a la posibilidad de que los chicos pasen con más materias y vayan teniendo un tiempo que es desde el mes de marzo hasta la primera semana de abril, donde estén tutoriados, acompañados, tengan un seguimiento pedagógico y ese acompañamiento implique la posibilidad de rendir en abril y avanzar en el curso subsiguiente, esto fue lo que planteamos en la resolución 322».

Debido a la pandemia, el presidente del consejo explicó que «esto quedó vedado, no se puede implementar por la suspensión de las clases, entonces, lo que plantea la resolución nueva, la 612, seguir con la misma idea, el mismo formato que los chicos que tengan x cantidad de materias puedan avanzar en el curso subsiguiente, pero al no haber podido tener la posibilidad en las mesas de exámenes, que esto lo hagan a través del seguimiento pedagógico que están haciendo los docentes hoy por hoy vía virtual. Es decir, que los chicos que están en un curso y que están cumplimentando con una batería de actividades, de requerimientos en función de los objetivos, los contenidos y demás que como estrategia didactica se han planteado los docentes, de esta manera puedan pasar al curso siguiente, tener las actividades que están enviando del curso siguiente y el acto administrativo completando toda la documentación y demás, se hace a la vuelta cuando volvamos a la actividad. Esto es lo que plantea la resolución 612 en síntesis. Por acto administrativo nos referimos a colocar la nota en una planilla».

La resolución, comenta, fue adoptada porque «lo que pensamos es que a esta desgracia de la pandemia no le sumemos más máxime en los chicos que son hoy por hoy el sector más vulnerable o más vulnerado. Por otro lado para garantizar, porque es nuestra obligación como estado, garantizar la trayectoria formativa en la escolaridad obligatoria que es lo que corresponde».

Con esta pandemia, asegura «hay que mirar también que cosas positivas pueden empezar a pasar, por ejemplo tener la posibilidad de una profunda reflexión pedagógica, una reflexión del tipo filosófica pedagógica, para ver qué estamos haciendo en las escuelas, qué estamos enseñando, para qué estamos evaluando y de que manera estamos evaluando. También hay que pensar en una enseñanza un poco más integrada, donde pensemos en campos de conocimiento, donde superemos lógicas individuales o individualistas. entonces me parece que estamos frente a una posibilidad de pensar y pensarnos diferentes, porque además la escuela a la vuelta no va a ser la misma seguramente».

Enriquez comentó que «estamos trabajando en conjunto con todas las provincias donde estamos viendo y evaluando de qué manera estamos pensado esa vuelta o sobre qué criterio fundamentalmente, sabemos que probablemente no sea algo común, que haya diferencias entre las distintas posiciones, tenemos muchísimas diferencias entre las jurisdicciones del país, un montón de variables, el impacto de la pandemia, los recursos, la estructura del sistema educativo, la organización, las instituciones, etcétera, pero la obligación del ministerio de educación es tener una mirada federal y algunas líneas comunes, entonces estamos trabajando esto, sobre que criterios vamos a volver, como vamos a avanzar, la escuela va a ser la misma calculo».

Y agregó que «tiene que ver con la posibilidad de pensar una institución distinta, no sé si van a volver todos los chicos a la vez, si van a volver por grupos, si los chicos van a ir todos juntos de nuevo a la misma aula, o van a ir por grupos, entre muchas otras cosas. La organización institucional va a ser un factor clave. La virtualidad no va a desaparecer en un 100%. Hay que ver se decide desde el punto de vista epidemiológico y en función de eso como nos adecuamos como sistema educativo. Por otro lado también lo que tiene que ver con lo estrictamente pedagógico, qué cosas queremos lograr, que tienen que transitar los chicos al pasar por la escuela secundario, que cosas no tienen que pasar».

En cuanto si hay una fecha de regreso, dijo que «no tenemos ninguna fecha, tenemos posibles escenarios, sobre eso trabajamos. Estamos mirando como regresan en otros países a la escuela, China, Dinamarca. Estamos habiendo formatos distintos de la vuelta y el ministro está mirando eso, charlando con sus pares de otros países. Vamos viendo la curva de contagios y como va evolucionando de acuerdo a las extensiones de la cuarentena».

Para finalizar, el presidente del consejo aclaró que se está trabajando sobre «quienes estén terminando, estamos trabajando sobre las practicas profesionalizantes, la presencialidad va a tener que tener una fuerte impronta en las practicas en los chicos que están terminando. Estamos pensando variantes en términos de tiempos y espacios. En cuanto a docentes que no han hecho el seguimiento están trabajando las direcciones que cada institución».

