Hoy 5 de mayo, se cumplen cuatro meses del trágico y fatal incendio en el Barrio 17 de Octubre que se cobró las vidas de los pequeños Karin y Lautaro y de su mamá Natasha. Los papás de los niños colocaron un pasacalle en el Gorosito y explicaron que seguirán pidiendo justicia “hasta que le den perpetua a los que están presos”.

A cuatro meses del incendio que cobró la vida de los dos pequeños y sus mamás, Juan Gabriel Pacheco (papá de Lautaro) y Alex Fernández (papá de Karin) hablaron con Voces y Apuntes sobre la actualidad de la causa judicial, y como llevan adelante este duro momento. “Seguimos en la lucha con esto que nos cambió la vida a toda la familia, intentando salir adelante”, explicaron.

Esta mañana, ambos colocaron en el Gorosito una pancarta para que el caso no quede en el olvido, con la inscripción “4 meses sin ustedes hijos”. “Seguimos peleando juntos, los dos papás junto a las abuelas. Hoy vamos a tener una reunión para ver el caso del nene. Hasta ahora no tenemos noticias de la persona que falta. Como está el Juzgado y todo parado no tuvimos más novedades”, explicó Juan Gabriel.

Con respecto a las novedades de la causa judicial, mencionaron que son pocas las novedades al respecto de las cinco personas que están detenidas por ser sospechosos de la autoría del hecho. Mencionaron que todavía falta aproximadamente un año para el caso sea elevado a juicio. Juan Gabriel mencionó que: “con esto de los pedidos de la prisión domiciliaria, lo único que me enteré es que los que mataron a los nenes no sale ninguno”. Por último detalló que hasta el momento no prosperó la identificación del “sexto sospechoso” por el crimen.

