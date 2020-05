Mauricio Gomez Bull, presidente de Vialidad Provincial, habló con Voces y Apuntes para recalcar el trabajo que dicho ente está realizando en un tramo de la ruta 12 sobre la salida de Caleta Olivia.

«Dejamos para más adelante poder hacer una rotonda, por ahora es todo el doble tramo, la doble vía de 700 metros, para nosotros en total son 1400. Allí donde está ese puente inconcluso, en ese sector es a donde estamos ahora trabajando» , dijo.

En cuanto al tiempo de finalización de la obra «la verdad que me parece irrespetuoso para la gente de Caleta Olivia continuar dándole plazos, vamos a poner todo nuestro esfuerzo para poder terminarlo cuanto antes, la gente está muy entusiasmada trabajando allí, es una obra por administración que hace muchísimos años que vialidad no realizaba obras por administración, así que es todo un desafío, no quiero poner un plazo porque imponderables surgen todo el tiempo», aseveró Gomez Bull.

Por el resto de la obra, dijo el presidente de Vialidad que «tenemos la proyección de la rotonda, de la mejora de otros sectores pero obviamente la decisión forma parte de lo que la gobernadora pueda demandar y sobre todo de los recursos con los que vamos a contar. Estamos en este momento nuestros diputados analizando un proyecto de enduedamiento y eso significa que los recursos no van a abundar y en función de ello se tomarán las funciones de todos los compromisos que tiene la provincia».

«Se está trabajando fuertemente en todo el plan invernal, acondicionando flota liviana, flora pesada, preparando los puestos fijos, líquido antihielo, trabajando mucho la nueva salina de Puerto San Julián, preparados ya para lo que va a ser el plan invernal con fecha el primero de Junio que arranca, y 15 días antes ya todo el despliegue de movimiento ya en nuestro campo de ruta para poder asistir a todo el pueblo de la provincia», finalizó.

