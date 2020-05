El Comité Operativo de Emergencia (COE) de Caleta Olivia informa a la comunidad que este domingo 3 de mayo se mantiene el total de 6 casos positivos de COVID-19 en la localidad. En el día de la fecha se sumó un nuevo caso sospechoso sin nexo epidemiológico. Por otro lado, se dio de alta a 10 personas que estaban cumpliendo con el aislamiento obligatorio. Actualmente hay 229 personas en cuarentena.

Sector Hotelero

Respecto al relevamiento del sector hotelero de Caleta Olivia, se informa que hay 78 huéspedes argentinos de los cuales 28 corresponden a los estudiantes provenientes de la provincia de Córdoba que llegaron en el día de ayer. Los mismos se encuentran cumpliendo el aislamiento preventivo junto a los 37 extranjeros.

Se recuerda que la permanencia en nuestra ciudad de las personas alojadas y/o aquellas que se encuentran en aislamiento preventivo obligatorio en los establecimientos hoteleros, es exclusivamente por motivos de salud y trabajo (tareas exceptuadas al DNU 260/2020). Hasta la fecha se han contabilizado 14 establecimientos hoteleros cerrados.

Controles vehiculares

En relación a los controles de tránsito, durante este sábado y en un trabajo conjunto entre los agentes de Tránsito Municipal, la Policía de Santa Cruz y Bomberos, se realizan controles de ingreso y egreso a la ciudad durante las 24 horas del día en los tres accesos: norte, centro y sur.

En el acceso norte a la ciudad, Tránsito Municipal y Policía Provincial registraron el ingreso de 103 vehículos y la partida de 56. En el acceso Sur, detectaron la llegada de 46 vehículos y la salida de 74. En el acceso oeste, la División de Operaciones Rurales registró el ingreso de 610 vehículos y la salida de 595.

Actuaciones relacionadas con el aislamiento obligatorio

Durante el día de ayer, la Policía de la Provincia de Santa Cruz identificó a 1.712 personas y 1.601 vehículos en distintos sectores de la ciudad y accesos. Además, se realizaron 17 actas por no dar cumplimiento al Aislamiento Preventivo.

En relación a las fuerzas federales, la Prefectura Naval Argentina informó al COE que se identificó a 89 personas en la zona de la Costanera y se controló a 52 automovilistas y no se realizaron actas.

Durante la jornada de ayer, la Policía Federal Argentina no identificó a personas en la zona céntrica de la ciudad.

Por su parte, los inspectores de la Supervisión de Tránsito controlaron e identificaron a automovilistas en distintos sectores de la ciudad, participando también en los controles de acceso. Realizaron 4 secuestros de automóvil por falta de documentación y 31 actas por infracción de tránsito.

Números totales

Desde el inicio del aislamiento social obligatorio y preventivo a la fecha, la Policía de Santa Cruz contabiliza 123 vehículos secuestrados con causa judicial; 1.417 personas imputadas y 32 personas arrestadas. Son 76.970 las personas y 71.878 los vehículos identificados.

Prefectura Naval Argentina lleva 5.895 personas, 4.245 vehículos controlados y 54 personas notificadas. La Policía Federal Argentina lleva controladas 728 personas y 432 vehículos, a lo que se suman 68 notificaciones.

Tránsito Municipal suma ya 340 actas por infracción al DNU; 85 secuestros por violación al Decreto; 25 secuestros realizados de manera conjunta con la Policía y 211 secuestros.

Protección Civil

Durante la jornada de ayer, Protección Civil realizó patrullajes de control de aislamiento y brindó apoyo a ciudadanos que requirieron diversos servicios a través de la línea telefónica 103: recibió 1 llamados por consultas respecto al COVID-19.

Recolección de Residuos

El servicio municipal de recolección de residuos se realiza de manera normal con frecuencia diaria.

