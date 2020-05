En su mensaje audiovisual, el ministro de Salud y Ambiente, Juan Carlos Nadalich se refirió en esta nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio reforzar las medidas preventivas y de cuidado para administras los contagios y evitar la saturación de los sistemas de salud.

En este sentido, el ministro se refirió al decreto de la Gobernadora Alicia Kirchner que establece pautas para el levantamiento de restricciones en algunas actividades en la provincia y afirmó que en esta etapa “es preciso administrar los contagios, es decir, que lo estamos buscando no es que no aparezcan más casos, porque el Coronavirus vino para quedarse, sino lograr seguir amesetando la curva de contagios para que los sistemas de salud y la infraestructura no colapsen”.

“No es un fracaso que aparezcan casos, fracaso seria que toda la población se contagie”, subrayó Nadalich y señaló que el objetivo es que “este proceso de interrelación con esta patología sea de forma gradual para poder ir trabajando con los equipos de salud”.

A la vez, hizo hincapié en la habilitación de los paseos de esparcimiento, ante lo que pidió especial atención. “Ustedes ven que hay muchas noticias que se dan a conocer en el mundo, América y Argentina. Lo importante es que nosotros nos focalicemos en nuestra provincia: hay que estar atentos a lo que pasa aquí y ahora en Santa Cruz y en cada localidad”.

“Las etapas que vienen van en esta línea de manera que las pautas y las normas son importantes al igual que la colaboración entre todos”, subrayó el funcionario provincial y señaló que las medidas de prevención y cuidado “son elementos muy simples pero son los más eficientes y que nos permitirán en estas actividades sin tener que retrotraerlas”.

“Trabajemos sobre esta concientización y elaboremos procesos para que las salidas de esparcimiento también sea un momento recreativo. Volvamos a tener la percepción del momento y a disfrutar el espacio”, concluyó Nadalich.

