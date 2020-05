La gobernadora habló sobre la energía colectiva, comunitaria y solidaria que tienen los santacruceños y santacruceñas. Destacó el trabajo de su gabinete, felicitó a los trabajadores y trabajadoras del estado provincial y a quienes desde diferentes espacios aportan en el marco de la Pandemia. Un párrafo especial para los voluntarios y voluntarias; y la puesta en valor de herramientas vinculadas a la emergencia sanitaria como la App y el canal Saber para Prevenir.

La gobernadora puso en valor el trabajo que desde su gabinete se viene haciendo desde el pasado 20 de marzo, su estilo permanente de diálogo y articulación se puso a prueba como nunca en la Pandemia y según expresó “estamos a la altura de las circunstancias”.

“Antes del 20 de marzo creíamos saber cómo eran las cosas y hacia dónde íbamos. Sabíamos que las cosas eran de determinada manera. Hoy no lo sabemos. No sabemos los caminos exactos y por eso hay que poner el sentido común y el valor de la articulación por delante. Estamos frente a un virus que no conocemos. Nadie en el mundo puede decir ciertamente a qué nos enfrentamos”, expresó la mandataria provincial.

“No tiene que haber imposibles, los que dicen eso no se puede es porque no se comprometen”, destacó la mandataria provincial quien se refirió a la “responsabilidad comunitaria” en función de que aunque existan todos los instrumentos legales y medidas preventivas desde el Estado Nacional, Provincial y municipal, “si no hacemos cada uno lo que debe, todo es en vano”.

“No tenemos el remedio, no tenemos la vacuna, lo he dicho muchas veces. Lo que tenemos que tener es responsabilidad, higiene personal, solidaridad y con esos ingredientes podemos enfrentar este virus”, agregó.

“Paso a paso vamos a seguir trabajando con toda la seriedad del mundo para poder brindarle a los santacruceños y santacruceñas lo mejor más allá de nuestros aciertos y nuestros errores, siempre pensando que estamos haciendo lo mejor en función a las decisiones que vamos tomando en función de los diferentes indicadores”, expresó.

Además la gobernadora se refirió a la importancia de la generación de herramientas como la Aplicación Saber para Prevenir, la cual ya se encuentra disponible en Google Play Store. Un aplicativo para el monitoreo diario de la gestión y la canalización de demandas sociales, sanitarias y de otro tipo en el contexto de Pandemia.

“Es interesante el trabajo que hacen estos voluntarios y voluntarias que se desempeñan en el Salón Gregores. Este es un momento para agradecer a estos voluntarios y voluntarias donde se derivan todo tipo de situaciones”, destacó. “Esta pandemia no tiene que generar una paranoia pero tampoco relajarnos, hay que evacuar todas las dudas y esta es una vía para hacerlo”.

También agradeció a los 297 santacruceños y santacruceñas que se inscribieron en el Voluntariado comunitario. “Son personas que están trabajando en capacitarse con salud y desarrollo social, fui a visitar a un grupo que están formándose y quiero agradecer nuevamente su espíritu de compromiso y solidaridad”.

La mandataria también agradeció a todos los trabajadores y trabajadoras del estado provincial “que están ayudando un montón y a los de otras áreas con los que mantenemos reuniones, a los gremios y a todos los que se han sumado en esta situación complej, que requiere de todos y todas”.

Por último la gobernadora destacó la tarea que realizan un grupo de trabajadores y trabajadoras del Estado provincial para llevar adelante el Canal Informativo Saber Para Prevenir creado especialmente durante el contexto de Pandemia con información referida al COVIOD-19 y a todas las cuestiones vinculadas a la emergencia sanitaria.

“La verdad el canal lo están trabajando un grupo de trabajadores y trabajadoras de la provincia que nos ayudan de manera anónima a todos y todas. Se los aconsejo porque allí tienen todos los datos diarios de lo que pasa, la información más importante sobre la emergencia y la voz de los profesionales de salud. También están los cuadros que explican la evolución de los casos”.

