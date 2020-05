El Subsecretario de Deportes Gastón Rodríguez confirmó que desde el área se está trabajando para comenzar a implementar un protocolo de salidas administradas para realizar actividades deportivas y recreativas en la ciudad.

En el marco de la ‘cuarentena administrada’ que anunció el Presidente Alberto Fernández para cada lugar del país, en Caleta Olivia ya se está estudiando la posibilidad de habilitar las salidas transitorias para realizar deportes individuales que permitan ‘despejar la mente’. Las primeras actividades que estarían incluidas en las salidas controladas serían: caminata, running, pesca y ciclismo.

En diálogo con Voces y Apuntes, el Subsecretario de Deportes Gastón Rodríguez relató que: “hace unos días atrás nos reunimos con el Intendente y con agentes sanitarios de Caleta Olivia quienes nos presentaron un protocolo de actividades individuales al aire libre para que lo estudiemos junto a los profesionales. Nos asesoramos con gente relacionada al deporte para tener un panorama más claro de la situación”.

Sobre las actividades que se estudia permitir de manera controlada explicó: “Desde la Asociación de Pescadores nos dieron información de lugares donde ya se puede salir a pescar. Siempre siguiendo un protocolo con autorizaciones de por medio, por la terminación del DNI, respetando la distancia social, de a uno por familia, y en zonas delimitadas. Todo de manera tal que no se produzca aglomeración de gente. Muchas usan la pesca para descargarse de tensiones. En lo que respecta al mountain bike, trekking y al running, ya se habló con el Club Mar del Plata para que sea el lugar de cabecera y de allí distribuir cada una de las salidas”.

Rodríguez explicó que los posibles circuitos estarán controlados estrictamente y que no se será una excusa para salir a pasear. “Citamos fuentes de Universidades de Bélgica y Holanda, donde explican lo bueno y lo malo de todo esto. La idea es estar nosotros es controlar todo esto en conjunto con la policía. Suponiendo que alguien no cumpla con las reglas, se le va revocar el permiso para volver a salir. Todos tenemos que ser muy responsables, y saber que no es para pasear o visitar familiares. Tenemos que respetar la cuarentena, y ya sabemos que el mejor remedio es prevenir y quedarse en la casa, no salir porque sí”.

El proyecto aún está en etapa de desarrollo y según explicó el Subsecretario de Deportes, esta semana será elevado al Intendente Fernando Cotillo para que éste lo eleve al Gobierno Provincial a la espera de una respuesta. Como antecedente se puede mencionar que en la provincia de Jujuy ya se permiten las salidas en bicicleta y en la ciudad de El Calafate se puede salir a caminar.

Comentarios

comentar