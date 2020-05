La UNPA, al igual que la gran mayoría de las Universidades Nacionales de Argentina, ha suspendido sus clases presenciales y sus docentes y alumnos se vinculan a través de diversas modalidades para avanzar en su recorrido curricular: además de la muy arraigada UNPAbimodal (muy utilizada en la UASJ y las carreras virtuales de Trabajo Social y Turismo), algunos docentes utilizan y despliegan herramientas como zoom, youtube, jitsi o Google hangouts.

Ante este nuevo y desafiante contexto, ha sorprendido y generado malestar la Resolución 258 del rector de la UNPA, que tiene fecha 30 de marzo pero que comenzó a circular entre la comunidad universitaria , a partir del 14 de abril, aunque aún no se ha publicado en el Boletín Oficial, “la misma desconoce el trabajo que venimos haciendo”, acota la Dra. Sandra Casas de UARG, que pertenece al colectivo universitario CONVERGENCIA UNIVERSITARIA: “ trasgrede diversas normativas aprobadas por el consejo superior, violenta el CCT, e impone más burocracia en un momento que necesitamos tiempo para crear e interactuar con nuestros alumnos, es un real exceso de control.”

Otros miembros de dicho colectivo enfatizan también su opinión en torno a esta normativa; Marcos Oyarzún de UART expresó: “No están funcionando los cuerpos colegiados de cogobierno, como es el Consejo Superior y los Consejos de Unidad, mientras que otras UUNN los están realizando con sesiones virtuales. Por eso, ante esta alarmante situación hemos recurrido al gremio Adiunpa, para que la resolución 258 sea rechazada y derogada” . Valeria Varas de UACO puntualiza: “estamos trabajando para garantizar el derecho a la educación de más de 7000 alumnos, tratamos que no pierdan el semestre o el año, hay problemas, hay alumnos y docentes que no tienen los medios, internet o computadora, la resolución 258 no busca resolver estos problemas. Nuestra presentación al gremio es extensa, dado que esta resolución transgrede el CCT, diversas normativas del CS, y desvaloriza y desconoce nuestra tarea”.

A propósito , la docente de la UACO Maria del Carmen García manifiesta: “trabajamos a destajo para migrar de la presencialidad a la virtualidad, con todo lo que implica en la enseñanza del cálculo matemático tradicionalmente dictado con pizarrón, fibras y fórmulas, a cámaras, aulas virtuales y la dificultad de interactuar con los alumnos en un contexto en el que internet no siempre funciona bien y no todos los chicos tienen acceso a banda ancha…” en el otro extremo de la Provincia, en la UART la Lic. Diana Cruz ; directora de la escuela de sistemas e informática, y consejera superior afirma en el mismo sentido: “siento una gran preocupación por las acciones unilaterales que toma el actual Rector, es una resolución muy compulsiva, donde hay mucha imposición burocrática y asignación de funciones a directores de escuela e institutos que los exceden, dentro del régimen de escuelas e institutos, que son ordenanzas del consejo superior , ahora de pronto los directores de escuela aprueban planes de trabajo, aparecen imponiendo nuevas rutinas, teniendo que aprobar los planes de trabajo mediante tediosos formularios y registrar todo tipo de actividades que hacemos, algo que ya venimos haciendo, incluso en nuestros fines de semana, resulta que ahora hay que ponerlo en papel, registrarlo en un sistema a algo que hacemos como parte de nuestra obligación docente, es algo que abruma, que estresa, que tiene falta de empatía, que ignora que detrás de un docente hay una familia, hay hijos, hay esposas, y eso la resolución no parece contemplarlo… no contempla cuánto esta situación de la pandemia afecta nuestra vida diaria…. Carece de total empatía, y sobre todo, es un gran mecanismo de control del trabajador, que invisibiliza todo lo que venimos haciendo, el docente universitario, que viene adecuando y adaptando materiales a la modalidad de emergencia, estamos adaptándonos a una realidad que la estamos viviendo todos; es un atropello al trabajador, queremos que se suspenda y se derogue, ya que no funciona el cogobierno de la universidad y las decisiones que toma el Rector no las está tomando ad referéndum del Consejo Superior ; son arbitrarias y unilaterales.. esperamos que el Rector reflexione sobre esto que estamos planteando”.

Finalmente, es importante precisar que situaciones similares viven docentes en las unidades académicas de San Julián y Río Gallegos. Beatriz Sedán (UASJ) ; responsable del taller de lenguajes artísticos y e integrante del taller de uso de materiales educativos expone que “ en ésta situación difícil la resolución es una determinación unilateral que nos pone una preocupación más de las que ya tenemos; la mayoría gran parte de los docentes trabajamos en la Unpa bimodal con la semipresencialidad ; no es algo nuevo para mí trabajar remotamente, pero entiendo que en este contexto hay colegas que tienen que replantear una serie de estrategias y tener en cuenta qué herramientas tecnológicas tienen ellos y saber con qué cuentan sus propios estudiantes; compartiendo el espacio doméstico con otros, sus hijos por ejemplo y dispositivos, la gran angustia que nos causa, la incertidumbre de nuestra propia salud y la de nuestros seres queridos, es una normativa que no conduce a nada, que no ayuda a construir y nos coloca en un lugar de enfrentamientos innecesarios…”

La docente e investigadora Claudia Malik de Tchara (UASJ) , es aún más contundente: “ opino que la Resolución 258 del Rector de la UNPA es un avasallamiento sobre los derechos de los trabajadores y que esta normativa está escudada en una cuestión de la ART, vinculada a la pandemia y lo que hubiese correspondido es que nos soliciten completar en los formularios de la art la información que dé cuenta de nuestra actual situación laboral en los domicilios, y considerar que muchos de los docentes , en éste contexto, recurren a su propio presupuesto para cubrir gastos de internet o garantizarse conectividad y medios tecnológicos para desarrollar su función docente. Y el gremio tiene en éste escenario un papel fundamental para defender a los docentes y no permitir que se avasallen los derechos conquistados.”

Este nuevo desafío, enseñar en la virtualidad, implica mayor dedicación, tiempos de trabajo difícilmente regulables,, no solo es así para docentes, sino en especial para los estudiantes que en muchas circunstancias sin los equipos tecnológicos disponibles en sus hogares, o el ancho de banda que estas modalidades virtuales exigen, incrementan aún más la ansiedad, la angustia e incertidumbre en estos tiempos de pandemia. Todas éstas consideraciones parecen haberse omitido en el contenido tan exhaustivo y poco empático de la Resolución que lleva la firma del Ing. Hugo Santos Rojas.

Se aguarda la intervención del gremio ADIUNPA, institución que convocó a Asamblea extraordinaria por éste tema el próximo Lunes 4 de Mayo a las 17,00 horas.

