Daiana Díaz, referente de la protectora Colitas Felices, en el día del animal, habló con el matutino La Mañana en Patagonia, concientizando sobre la adopción y tenencia responsable, el no abandono y la principal causa para contrarestar la superpoblación en la ciudad, la castración.

«Hacemos el trabajo a pulmón con el apoyo de la gente de la ciudad» , aseguró Daiana, «sin ellos no podríamos hacer nada. Siempre agradeciéndoles a todos los que nos apoya, que nos contacta, que se involucra, porque siempre hay que recordar que nosotros no recibimos una sueldo por todo lo que hacemos, lo hacemos por amor, tanto nosotros como Patitas de Vidda, Huellitas de Amor, todo lo hacemos a pulmón, y si bien somos equipos diferentes lo hacemos en conjunto».

Además, dio una pequeña enseñanza sobre la tenencia responsable de una mascota: «tener una mascota no es solamente darle agua y comida y ya está, la tenencia responsable siempre es que la mascota tenga una alimentación saludable, acorde a su raza, a su edad, que sean conscientes que cuando el perro llega a cierta edad hay que hacerles controles. Tener una mascota es cuidar casi como un niño, cuando se enferma hay que llevarlo al médico, no esperes tres días».

En cuanto al trabajo de las protectoras y las castraciones en tiempos de cuarentena, Daiana comenta que «el trabajo nuestro nunca para, lo que estamos haciendo es disminuir la forma en la que salimos, antes capaz salíamos entre tres o cuatro a buscar un perro, recordemos que nosotros trabajamos con perros abandonados, no con perros de la calle, con perros de humanos irresponsables. Ahora salimos entre dos, en ocasiones una en cada auto, o cuando no tenemos autos todos salimos de a dos, con todos los recaudos necesarios, pero nuestro trabajo no puede hacer cuarentena, de hecho desde que arrancó la cuarentena hemos encontrado al rededor de 17, 20 cachorros abandonados fuera de los que nos escriben para dar en adopción».

«Hay que recordar que estos cachorros tienen entren 45 días y dos meses», continuó, «antes de que nacieran el centro de sanidad estaba funcionando, ahí se hacen castraciones gratis, entonces deben ser conscientes que castrar es la única forma de eliminar la sobrepoblación de abandono en nuestra ciudad. El tema de las castraciones lamentablemente las estamos haciendo en veterinarias privadas y tienen costos muy altos, porque con la cuarentena el centro de sanidad no está trabajando hace un mes y medio. A los seis meses porque cuando castras una mascota joven, macho o hembra, gato o perro, evita tumores, evita cáncer, evita peleas, escapes, en este lapso de tiempo hemos encontrado varias mascotas con dueño, pero la mayoría estaba sin castrar».

La ayuda que brinda hoy Colitas Felices, se reparte en «al rededor de cinco casos de familias que nos han pedido ayuda que tienen varias mascotas y con la cuarentena no pueden trabajar. Y gracias a la gente podemos ayudar, que nos dona alimento o dinero. siempre gracias a todo eso estamos solventando a familias. Siempre tratamos de ayudar, buscando una sociedad mejor».

Existe una Ley de Maltrato animal, y en caso de verlo, como cuenta la referente de la protectora, hay que denunciar: «La ley 1456 de maltrato animal está vigente de 1952, desde entonces que cada vez que se presencie maltrato o abandono animal la gente puede ir y hacer la denuncia correspondiente por maltrato animal, el problema es que pecamos todos de ignorantes, la gente no denunciaba, escrachaba en Facebook o lo dejaba en la indignación. Hay muchos que capaz vas a ver un caso y hace mucho tiempo la perra estaba preñada, atada, en mal estado, abandonada y nadie hacía nada. Estas cosas pueden denunciarse, necesitamos que lo hagan, en las comisarías y en ambiente cuando vuelvan a trabajar, porque de nosotros depende el cambio. La ley dice que una mala alimentación, mantenerlos atados, cortar, amputar o extirpar alguna parte del cuerpo de alguna mascota, sin fines médicos, no es legal. La ley tiene falencias, es una ley vieja, pero necesitamos que la utilicen».

Además, recalcó «que seamos conscientes de que sus mascotas no es solamente hoy, los cachorritos son muy bonitos cuando son chicos, pero son por 15 años, si alquilan que tengan en cuenta también esto, porque hay alquileres que no aceptan mascotas y después de 3 o 4 años se mudan y abandonan a las mascotas. Hay que adoptar a consciencia, hemos visto mascotas que las abandonan porque no se las pueden llevar y se mueren de depresión. Hay que tener mucho mucho cuidado cuando nos mudamos, hacer que la mascota conozca la casa, los gatos a veces cuando se muda la familia quiere volver a su antiguo hogar y así se pierden».

Para finalizar, Daiana puso énfasis en que «nunca dejen de buscar a sus mascotas, en esta cuarentena encontramos una pitbull que se habían robado hace cuatro años» y recordó que si queres ayudar «que nos contacten a través de las páginas si quieren ayudar. Contamos con cbu bancario, mercado pago, las alcancías en distintos puntos de la ciudad».

