Saber Para Prevenir |Martes 28 de abril | Actualización 12 horas

El Ministerio de Salud y Ambiente informa que al momento, Santa Cruz tiene 48 casos positivos de Coronavirus (COVID-19). Hasta el momento se descartaron 208 casos en la provincia de Santa Cruz.

Seis (6) localidades santacruceñas registran casos positivos desde el inicio de la pandemia COVID-19

📌 34 El Calafate (26 altas definitivas)

📌 6 Río Gallegos (2 altas definitivas)

📌 5 Caleta Olivia

📌 1 Puerto San Julián (1 alta definitiva)

📌 1 Pico Truncado (1 alta definitiva)

📌 1 Puerto Santa Cruz (notificado e hisopado en Río Gallegos)

Las Altas definitivas se otorgan al negativizar dos veces consecutivas a COVID-19. Los mismos continúan con el aislamiento obligatorio dispuesto por el DNU.

Informe epidemiológico:

– La provincia de Santa Cruz continúa en la fase de contención de la pandemia.

– Al día de hoy Santa Cruz no registra transmisión comunitaria.

– Los casos: 13 son importados y 35 por contacto estrecho con casos COVID-19 positivo.

– La edad promedio 43 años, con mayor proporción en hombres que en mujeres

Importante:

Las personas que se encontraban en aislamiento en las diferentes localidades y fueron dadas de alta se encuentran cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio según DNU 297/20.

Es importante respetar las normas preventivas y el aislamiento preventivo, social y obligatorio. Las autoridades sanitarias continúan realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento con seguimiento diario establecido por protocolo.

Recomendaciones para la limpieza domiciliaria

Agua y detergente son adecuados siempre que realices la apropiada fricción y elimines todo material o suciedad visibles.

Puntos clave al usar un desinfectante

– Chequeá la fecha de vencimiento.

– Usá acorde a las instrucciones del fabricante, su uso indebido puede resultar en menor o falta de efectividad o puede ser peligroso.

– No lo diluyas salvo indicación del fabricante.

– No mezcles productos entre sí salvo indicación del fabricante.

Puntos clave al realizar el procedimiento de limpieza

– Usá guantes de limpieza habitual.

– Lavate las manos con agua y jabón luego de terminar la limpieza.

– Evitá salpicaduras en el rostro.

– Te sugerimos evitar el uso de las formulaciones en spray, debido a que si el mismo se aplica en forma directa sobre una superficie, puede no tener acceso a las zonas más contaminadas. En caso de usar spray, debés realizarlo aplicando el mismo sobre papel descartable, hacé la limpieza y el arrastre, y tirá el papel.

– Para evitar accidentes, guardá los productos en su envase original o debidamente rotulado en un lugar seguro, debidamente aislados de otros productos con los que se puedan confundir por su forma (sobre todo alimenticios).

– Mientras estés limpiando o utilizando productos de limpieza en casa, no dejes nunca sus recipientes desatendidos en presencia de un niño/a pequeño.

– No los ingieras.

Limpieza:

– Te recomendamos lavar la ropa de cama y toallas, con los jabones o detergentes habituales, y secarla completamente para volver a utilizarla.

– Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios que no sean descartables, lavalos con agua caliente y detergente habitual.

– La limpieza de las superficies y pisos, podés realizarla correctamente siguiendo estos tres pasos:

– Lavá con una solución de agua y detergente.

– Enjuagá con agua limpia.

– Desinfectá con una solución de 10 ml (2 cucharadas soperas) de lavandina (con concentración de 55 gr/litro), en 1 litro de agua. De utilizar una lavandina comercial con concentración de 25 g/l, tenés que colocar el doble volumen de lavandina para lograr una correcta desinfección. Prepará la solución el mismo día que se vas a usarla para que no pierda poder desinfectante.

– En el caso de superficies que no sean aptas para la limpieza con soluciones de agua con detergentes o lavandina, como teléfonos celulares y teclados de computadoras entre otros, y de ser aptos a limpieza con alcohol, utilizá solución alcohólica al 70%. De lo contrario utilizá productos aptos para ese fin.

Síntomas

Si tenés fiebre con tos, con dolor de garganta, o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado no te auto mediques y consulta inmediatamente al sistema de salud.

Comentarios

