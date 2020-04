La Diputada Provincial Nadia Ricci le pidió al Gobierno Provincial que prorrogue el ciclo lectivo 2020 mientras dure la emergencia sanitaria en Santa Cruz y que desarrolle estrategias de enseñanza virtual garantizando el acceso a internet y las herramientas a todos los alumnos.

Lo hizo a través de una Resolución en la que le pide al Ejecutivo, a través del Consejo de Educación de Santa Cruz, que garantice la continuidad pedagógica a través de la educación virtual, pero asegurando a la vez que todos los alumnos estén en igualdad de condiciones y puedan acceder a ella.

“Nadie discute que ante la imposibilidad de asistir físicamente a clases la única salida es la modalidad virtual de la educación pero en Santa Cruz se dispuso esto sin tener en cuenta otros factores muy importantes y sin planificación”, dijo Ricci, quien aseguró que el CPE se preocupó por responder a la urgencia, por dar cumplimiento al calendario escolar y su continuidad sin tener en cuenta las dificultades propias de la provincia en cuento a infraestructura, capacitación y recursos tecnológicos.

La legisladora remarcó que la decisión del CPE de continuar con el dictado de clases de forma virtual fue una medida correcta pero que si no se cuidan otras cuestiones puede incrementar las desigualdades en cuanto a los niveles de educación de los alumnos.

“Lo que pedimos es que al distanciamiento físico no se le sume también el distanciamiento educativo. Porque si unos alumnos pueden avanzar y otros no, se consolida la desigualdad”, comentó Ricci.

La Diputada dijo que lamentablemente las posibilidades no son siempre las mismas: “Queremos garantizar que cada chico esté en igualdad de condiciones porque a veces no se trata de que no se quiera cumplir con las entregas de trabajos sino que muchos de los alumnos no cuentan con los medios para hacerlo, sus celulares no pueden descargar los archivos, no tienen conectividad o simplemente sus padres no pueden acompañarlos por cuestiones laborales”.

La Legisladora hizo hincapié en evitar sobre todo en los sectores más vulnerables los retrasos y desigualdades que se ven acrecentados bajo la modalidad de enseñanza virtual. Aseguró que hoy lamentablemente en Santa Cruz la posibilidad de acceder a las tecnologías y herramientas que posibilitan la educación virtual es, en muchos casos, imposible.

