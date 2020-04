El Gobierno de Santa Cruz, a través de Loterías para Obras de Acción Social (LOAS), lleva adelante un concurso a través de redes sociales para participar en familia y desde los hogares.

El concurso consiste realizar una obra de arte (collage, dibujo, títeres, etc) sobre un animal autóctono de Santa Cruz y enviar una foto del trabajo al https://www.facebook.com/loteriadesantacruz

Cómo jugar?

Sumate al desafío de crear una obra de arte en casa y ganá premios en efectivo! ?

1° premio $3.000

2° premio $2.000

3° premio $1.000

☝️Para participar tenés que:

#1 Representar un animal autóctono de Santa Cruz (maqueta, títere, collage,etc)

#2 Mandar una foto de tu obra de arte por mensaje al Facebook de Loteria de Santa Cruz, explicando los materiales que utilizaste

?Tenes tiempo para participar hasta el 8 de Mayo a las 16 hs

❗Recordá que para concursar tenes que ser residente de Santa Cruz y mayor de 18 años

Las obras ganadoras serán las tres que tengan más votos por el público (me gusta, me encanta, me divierte)

¡Hoy la suerte esta en casa!☘️

