En el día Intenacional del Diseñador Gráfico, La Mañana en Patagonia con Alejandrina Sinchez a la cabeza, habló con la Licenciada Silvina Tarifa, diseñadora caletense con 18 años de trabajo en la ciudad.

«Tenemos dos festejos, el del 24 de Octubre que el argentino y hoy que es el internacional» , comenzó contando la Licenciada entre risas.

Contando un poco de historia junto al diseño gráfico, Silvina cuenta que «estudié en Tucumán, me recibí hace 18 años aproximadamente» y que «lo que hacemos básicamente es darle forma ya sea gráfica o visual a una información y transmitir un mensaje, que se entienda a veces sin palabras, hasta sin texto».

«Me recibí en la escuela industrial, soy de la primera promoción de técnicos de computación y ya desde segundo año, tercer año, me gustaba como quien dice intrusear en la compu, me gustaba la parte gráfica, y llegado el momento que me tuve que ir a estudiar siempre tuve claro que quise estudiar diseño, mi primer año se vio frustrado porque no estaba diseño gráfico en varios lugares para estudiar, es más, no sabía que estaba en Tucumán, mi hermana estudiaba en allá y yo tenía que irme para allá a estudiar. Empecé a estudiar analista de sistemas el primer año y no me gustaba, me volví, y el día que me volvía, en la terminal, veo el puesto de una universidad y vi que estaba la carrera, así que me vine a caleta, trabajé el año que volví y al año siguiente volví e hice mi carrera en cuatro años» , recordó.

Cuando comenzó con su profesión «me costó en muchos sentidos, porque es una profesión que recién ahora está revalorizada, nos costó mucho a los diseñadores hacerle entender a la gente, hasta hoy en día hay mucha gente que no quiere pagar lo que es el diseño. Se fue armando un poco a la gente, hoy en día se da cuenta lo importante que es el diseñador para transmitir un mensaje».

Durante esta época que vive el mundo, Silvina cuenta que «nos adaptamos a cualquier lado, trabajé esta época con flyer, para promocionar los comercios y eventos online y ahora volvimos a la oficina, vamos a hacer gráfica todo lo que se hizo digital. Tenía muchos negocios trabajando antes de que nos agarre todo esto y quedaron todos parados y también nosotros».

¿Qué tiene un diseñador? «Tiene que tener habilidades, creatividad y su tiempo de inspiración. A veces escuchas a la gente que tiene que andar peleando y tirando con el diseñador, que es verdad, realmente es verdad, a veces, al menos yo, nos tomamos un tiempo, que tiene que fluir la idea, sentarte, armarla, genera su tiempo. Por ahí te sentás en la compu y no te surgió nada, capaz estabas mirando tele y se te vino la idea a la cabeza y es cuando vas a plasmarla» comenta mientras recuerda sus comienzos, «en el primer tiempo quería hacer cosas y estaba todo afuera, era inalcanzable, es más me decía para que me volví. Hoy en día tenes muchas herramientas y mucho para capacitarte».

Además, la Licenciada dejó algunos mensajes, a las empresas y comercios: «Lo que le quiero decir a los comerciantes, a las empresas, sin desmerecer a nadie, que trate de buscar un profesional, porque hay mucha gente que solamente hizo cursos solamente. Realmente los resultados se ven y los trabajos, hay diferencia entre gente que estudió y se capacitó. Son cuatro años de estudio y muchísima experiencia, yo he realizado un montón de trabajo en Caleta, radios, bandas, los gimnasios, un montón de campañas y está bueno cuando uno ve el cambio y lo hizo alguien que sabe»; y a quienes deseen tomar el camino del diseño gráfico: «Siempre me encantó enseñar, a mis alumnos los oriente a que estudien, di clases en el Spinola, en el Lugones y siempre les decía a los chicos que aprovechen porque no necesitan muchos recursos más que el tiempo y una buena idea. Si pueden que estudien, son carreras cortas, con salida laboral y siempre va a depender de cada uno. Que estudien y si les gusta que van a vivir de esto».

Silvina Tarifa en duela de Feedback Diseños, podes buscarlos en Facebook, en instagram están como Feedback DG, en estas redes estarán realizando un sorte: «Los invito a los locales, a los comerciantes de caleta que participen en un sorteo de vinilos para promocionar sus webs, ya que ahora están vendiendo todos de manera online, en Face Feedback, en isntagram como Feedbak DG, voy a sortear tazas, lo voy a ampliar al sorteo, para devolver un poco de lo que me dio la gente. Y la gente que consulte, que no es caro. Con el sorteo van a tener la posibilidad de plotear una vidriera».

