En un nuevo mensaje audiovisual, el ministro de Salud y Ambiente, Juan Carlos Nadalich se refirió al nuevo caso de coronavirus en la provincia y reitero la importancia de las medidas de prevención y cuidado personal y comunitario.

En este sentido, el ministro indicó que ante el nuevo caso positivo en la provincia “es bueno recordar una serie de acciones que tenemos que tener en cuenta, en especial, con todas las personas que llegaron y a los que solicitamos una cuarentena obligatoria de los 14 días”.

“Estamos tomando 14 días no por un capricho, sino porque el proceso de conocimiento del accionar del virus nos está dando ese margen de tiempo en el que se contagia una persona y da síntomas o no, porque puede haber portadores sanos”, subrayó el funcionario provincial.

Al respecto destacó que aquellas personas que arribaron a la provincia en los últimos días: “Si son solos cuiden al entorno de la familia dentro de la casa, hay consejos específicos de cómo tienen que comportarse, tienen que aislarse dentro de casa y tener cuidado. También los más chicos si hacen contactos, tengan en cuenta que suelen no tener sintomatología, pero pueden ser transmisores y, especialmente, cuidemos a los adultos, cuidemos esos detalles”.

También mencionó la necesidad de mantenerse aislado en la medida de lo posible en un único cuarto, sin compartir utensilios, ni platos, tener distanciamiento con los que habitan el hogar y ser estrictos con los procesos de higiene.

Finalmente, si se tiene síntomas de cualquiera de estas circunstancias, incluyendo la disminución del olfato y del gusto, inmediatamente llamar al 107 para activar los protocolos de atención.

Es importante, atender las recomendaciones disponibles en la web salud.santacruz.gob.ar o en el Canal de Telegram Saber para Prevenir.

CASOS POSITIVOS

El Ministerio de Salud y Ambiente informa que al momento, Santa Cruz tiene 42 casos positivos de Coronavirus (COVID-19). Hasta el momento se descartaron 191 casos en la provincia de Santa Cruz.

Cinco (5) localidades santacruceñas registran casos positivos desde el inicio de la pandemia COVID-19

33 El Calafate (*)

6 Río Gallegos (*)

1 Puerto San Julián (*)

1 Pico Truncado (*)

1 Caleta Olivia

(*) Recibieron el alta definitiva quince casos de El Calafate, uno de Río Gallegos, un caso de Puerto San Julián, un caso de Pico Truncado al dar negativo el control dos muestras posteriores.

Informe epidemiológico:

• La provincia de Santa Cruz continúa en la fase de contención de la pandemia.

• Al día de hoy Santa Cruz no registra transmisión comunitaria.

• Los casos: 8 son importados y 34 por contacto estrecho con casos COVID-19 positivo.

• La edad promedio 46 años, con mayor proporción en hombres que en mujeres

Importante:

Las personas que se encontraban en aislamiento en las diferentes localidades y fueron dadas de alta se encuentran cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio según DNU 297/20.

Es importante respetar las normas preventivas y el aislamiento preventivo, social y obligatorio. Las autoridades sanitarias continúan realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento con seguimiento diario establecido por protocolo.

Más información en www.saludsantacruz.gob.ar

