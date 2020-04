Este sábado, en representación del Comité Operativo de Emergencia (COE) de Caleta Olivia, el intendente Fernando Cotillo, el director del HZCO, Daniel Covas y el comisario Pablo Rodríguez de la URZN, brindaron una conferencia de prensa a los medios locales para llevar tranquilidad a los vecinos, a raíz de que este viernes se diera a conocer el primer caso positivo de COVID-19 en la localidad.

El primero en tomar la palabra fue el intendente Cotillo quien manifestó que el resultado positivo es algo que se esperaba y se preveía. En ese sentido, expresó que la situación está controlada. A raíz de ello, pidió a los vecinos mantener la calma y evitar mensajes confusos en las redes sociales.

Cotillo manifestó que el protocolo de prevención se cumplió eficientemente. No solo en este caso, sino con todos los caletenses que llegaron a la ciudad, de zonas de riesgo, desde el inicio del aislamiento preventivo. “El 100% que llega a la ciudad con autorización esta monitoreada. Primero por la provincia y luego por el COE municipal”, dijo.

“Debemos seguir haciendo nuestra vida como hasta ahora. Hoy habrá novedades desde el Poder Ejecutivo Nacional y habrá nuevas excepciones, como el caso de la obra privada. Mañana nos vamos a reunir nuevamente para establecer un nuevo régimen. Todo en pos de seguir cuidándonos”, sostuvo y reiteró que el caso está totalmente controlado.

“En principio no habrá más flexibilización que la que marque el Presidente Alberto Fernández. Vamos a evaluar cada caso particular y todo lo que sea útil se irá abriendo cumpliendo los controles y protocolos”, sumó.

Por su ubicación, Caleta Olivia es una ciudad de paso para camiones de carga y trabajadores de actividades extractivas. El Intendente agregó que dentro de una semana llegará un nuevo contingente y que se espera el arribo de los argentinos autorizados a circular por el Ejecutivo nacional. Marcó, además, que implementaran un aislamiento riguroso para los que lleguen. Quizás, en un hotel de la localidad.

El primer caso positivo

El director del HZCO, Daniel Covas, dio detalles sobre la mujer que dio positivo de COVID-19 y su familia. Todos ellos llegaron desde Ecuador, previo paso por Buenos Aires, hace 10 días.

A comienzos de la semana comenzó a sentir síntomas: falta de olfato y distorsión del gusto. Covas explicó que, ante esa situación, fue internada para garantizar el aislamiento y el cumplimiento de protocolo. Se le realizó el hisopado que se envío el martes y llegó a última hora del jueves. Su estado de salud es bueno.

“El seguimiento se hizo durante 72 horas. La paciente no tuvo fiebre e ingresó como caso sospechoso, con nexo epidemiológico. El jueves se cumplirían 10 días desde el inicio de los síntomas. Se va a hacer un nuevo PCR de control. Si da negativo hay que hacer uno nuevo en 48 horas. Si da negativo nuevamente y la paciente se encuentra bien se podría air a su domicilio”, manifestó el director del HZCO.

Contactos estrechos

El Dr. Covas dio detalles sobre el estado de salud de los 5 familiares de la paciente. Conocida la noticia, ayer se le hizo el hisopado y se envío la muestra de PCR a Río Gallegos. Esta mañana 4 de ellos presentaron fiebre y fueron considerados casos sospechosos, con nexo epidemiológico. Todos quedaron aislados en su domicilio y serán internados solo si la situación lo amerita.

Respecto a los choferes del minibús que los trajo, Covas y Cotillo explicaron que, si bien no son considerados contactos estrechos, se encuentran en Río Gallegos cumpliendo la cuarentena, al igual que el resto de los pasajeros. Sobre el personal de salud, marcaron que se extremaron los cuidados de protección.

“Sabíamos que esto iba a pasar en algún momento. Esta dentro de las posibilidades porque la persona tiene nexo epidemiológico. Se actuó de manea rápida y eficiente”, sentenció Covas. Estamos en condiciones de afrontar esta situación, pero las acciones individuales de cada uno son importantes. El escenario va cambiando constantemente”, sumó.

Por último, y a modo de cierre, el director del HZCO manifestó que la ciudad posee su primer caso mientras la cuarentena comienza a flexibilizarse. Por ello, reiteró el llamado a la racionalidad para todos los vecinos. Para quienes permanecen en la ciudad desde el día 1 y para los que llegan desde zonas de riesgo y deben cumplir el aislamiento para no poner en riesgo al resto de la comunidad.

Más de 80 detenidos

Por último, el Comisario Rodríguez se refirió al control de la cuarentena. Aclaró que las fuerzas de seguridad poseen una nómina de las personas que se encuentran cumpliendo el aislamiento y dijo que, en caso de que se viole esta medida, se iniciará una causa penal.

Desde el inicio de la pandemia son más de 80 las personas detenida y más de 400 los vehículos secuestrados. La Policía Provincial dispuso más de 280 efectivos para los controles en la ciudad.

