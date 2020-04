La diputada Ricci hizo una presentación durante la sesión de la Legislatura Provincial en la que cuestionó la legalidad de la sesión virtual, que se realiza al margen de los reglamentos internos, fuera de todas las normas provinciales y nacionales.

Ricci destacó que no hay amparo legal para realizar una sesión de este tipo. «No están dadas las condiciones de legalidad para realizar una sesión virtual, en la que sin protocolos ni normas de seguridad pretenden aprobar leyes y resoluciones.»

Ricci aclaro que respeta el trabajo realizado y entiende que se trata de una situación de fuerza mayor pero pidió anteponer las leyes y normas básicas para respetar y preservar el estado de derecho.

«La sesión virtual de la Camara de Diputados de Santa Cruz está visiada de nulidad, porque no se realiza en el marco de ninguna ley ni reglamento ni norma. Por ello, nos retiramos de la Sesión, haciendo una presentación para dejar todo esto sentado. No voy a convalidar una Sesión en estos términos. Éticamente no me lo permito.»

