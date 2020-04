El Día Internacional del Libro se celebra cada 23 de abril a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Se trata de un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día fallecieron, Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, los tres en el año 1616. Ellos se transformaron en los pilares de la literatura universal.

En el marco de este día, el programa de radio “La Mañana en Patagonia” se comunicó con Carlos Simos, autor del libro de fantasía “El Quinto Guardián”, que fue presentado en la Feria del Libro de Caleta Olivia en 2019. “El libro se había terminado de escribir en el 2017 y después comenzó la búsqueda de la editorial para llegar a un acuerdo, más los tiempos de edición, publicación y envío. Por suerte se pudo presentar en la Feria del Libro de Caleta y ahí mismo ya se habían ido la mayoría de los ejemplares”.

En cuanto a la recepción de su libre entre el público, el escritor caletense detalló que: “la mayor parte de gente que se interesó por mi libro, eran chicos y jóvenes. Quizás es por la temática de fantasía. Es una novela de aventuras, un género que por ahí no es muy visto acá en la ciudad. En un principio no era la idea publicarlo, porque escribir era un hobby. Después cuando me fui acercando al final me pareció evidente que había que publicarlo. Por suerte tuvo una linda respuesta, lo han podido reseñar positivamente en varios países. Al menos gustó y eso incentiva a seguir trabajando”. Simos explicó que su primera publicación es “mi caballito de batalla” y que espera poder escribir una segunda parte, aunque en estos momentos se encuentra trabajando en una antología de cuentos de terror.

“Las ideas siempre están en la cabeza. Nunca me siento obligado a tener que escribir nada, cuando es el momento se escribe. Me siento tranquilo y puede haber días en los que no nace nada y otros días en los que madrugo escribiendo. Es algo que lo disfruto mucho. Lo que hago es escribir algo que a mí me gustaría leer”, remarcó.

En lo personal, detalló el momento en el que se sumergió en el universo literario. “El primer libro que cayó a mis manos y que me impactó fue La Odisea de Homero. Ahí empecé a leer mucho en ese género y de cada cosa que leía, iba sacando cositas que a mí me hubiesen gustado. Así le fui dando forma a mi manera de escribir”.

Comentarios

comentar