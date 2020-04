Noel Miranda, se recibió de Licenciada en Comunicación Social en plena cuarentena, en una situación totalmente atípica y que la convirtió en nueva profesional tras rendir a través de una videoconferencia.

“Esto fue una medida que tomó la Universidad Nacional de La Plata, porque yo ya tenía fecha para el coloquio de tesis que era el 19 de marzo. Esa instancia es presencial por lo que yo tenía que viajar hasta La Plata donde yo estudié. Yo, ya tenía el pasaje para viajar hasta Buenos Aires y a último momento me avisaron desde la Universidad que se suspendían los coloquios por las restricciones del aislamiento ante el coronavirus”.

Habló sobre el día que le tocó rendir y expresó: “El 16 de abril fue el día que dí mi coloquio de tesis luego de haber coordinado las fechas y la mesa de profesores para darla a través de videoconferencia”.

Asimismo, Miranda hizo hincapié en su proyecto de tesis y destacó: “Mi tesis fue un trayecto transmedia sobre Berisso y Ensenada. Fue una investigación que venía hace mucho y tenía que ver con la inundación en La Plata del año 2013. Pude rendir y defender mi trabajo y mi nota fue un nueve (9)”.

Por último, al ser consultada sobre la sensaciones de dar una tesis con esta modalidad, Miranda aseveró: “La verdad que fue muy raro porque es una situación atípica. Uno espera compartir esos momentos con la familia y no lo pude hacer todavía. Luego que me recibí realicé una videollamada con ellos para compartir este momento de felicidad. Me falta la harina y el huevo” bromeó la nueva profesional.