Las investigaciones por el presunto femicidio de Jesica Minaglia continúan, es así que a través de los distintos videos analizados de las cámaras de seguridad que se fueron recabando, el personal policial está realizando rastrillajes por varias zonas de la localidad de Piedra Buena.

Ayer llegó a esa ciudad la jueza Noelia Ursino, a cargo del Juzgado de Instrucción y del Menor de Puerto Santa Cruz, la que está a cargo de las investigaciones, quien además ya caratuló la causa como “investigación presunto femicidio” y solicitó nuevas pericias.

La Jueza habló con los policías a cargo e integró la comitiva que se disponía a realizar un rastrillaje. Cabe señalar que el rastrillaje se realiza a pie y se buscan elementos que puedan ser de interés para la causa.

Por otra parte, que conoció que ayer la familia de Jesica Minaglia se presentó como querellante en la causa y es patrocinada por el abogado Enrique Papa y Raquel Coronel, ambos son representantes del gremio ADOSAC, quienes vieron el expediente por primera vez.

En cuanto a la ex pareja deJesica, el Cabo Primero de la Policía de Santa Cruz, se supo que continúa detenido, pero aún no procesado, para esto desde el viernes pasado que fue llevado a brindar declaración testimonial, la Jueza tiene diez días hábiles para dictarle el procesamiento o no.

Ruidazo a las 18:00

Por otra parte, la familia y allegados de Jesica, invitan a todos los vecinos de la provincia de Santa Cruz, a sumarse al bocinazo/ruidazopor Jesica Minaglia a una semana de su asesinato, para exigir que se esclarezca la causa y pague el culpable para que la familia de Jesi tenga justicia.

“Sumate y en lo posible filmá un video del momento para que podamos compartir luego. SOMOS EL GRITO DE LAS QUE YA NO TIENEN VOZ, toda Santa Cruz exige justicia y ni una menos”.

Jornada de reflexión

Desde el gremio ADOSAC se dispuso que hoy, que se cumple una semana del femicidio de la docente Jésica Minaglia, todos los docentes de la provincia paralizaran sus actividades laborales por 24 horas, “creemos que resulta indispensable expresarnos y realizar acciones conjuntas exigiendo celeridad, esclarecimiento y justicia inmediata por Jesica y su familia”, reza el comunicado del gremio, en el cual además asegura: “No solo por el de Jesica, sino también por todos los femicidios impunes en nuestra provincia y en el resto del país que se suceden trágicamente; es inevitable no considerar que es el femicidio el delito que más aumentó durante la cuarentena, simultáneamente vemos que ciertas autoridades políticas nacionales como la Secretaria de DD.HH se ocupa principalmente de liberar corruptos”.

ADOSAC propone a cada docente de la provincia que hoy se manifieste con una palabra, con una foto, con un vídeo que visibilice nuestra demanda colectiva. Basta de femicidios, Justicia por Jesica.