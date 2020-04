La Dra. Carina Regensburger en dialogo con Frecuencia Patagonia, detallo el pedido de Abogados de Zona Norte para brindar el servicio de Justicia en esta Cuarentena Administrada.

«Notamos que hay vulneración de derechos a la sociedad, abusos laborales, en las obras sociales, inconvenientes que se presentan y los ciudadanos no tienen como defenderse, no estamos en Estado de Sitio, el Poder Legislativo y Judicial podrían trabajar, como abogados no queremos ser espectadores, por ello hicimos una nota pedimos colaborar con el Poder Judicial, para que a partir del 27 de Abril se morigere la actividad judicial».

La letrada manifestó que «Estamos en una suerte de Feria Judicial, solo atiende casos urgentes con la interpretación que eso conlleva, solicitamos que haya una apertura, hoy estamos presenciando una vulneración de derechos, que se impacta a los más desprotegidos, si tenemos en cuenta que hay muchas prácticas que ya se aplican, si se habilita con turnos, con horarios y distanciamiento, con vidrios como en los bancos, entendemos que el Poder Judicial puede funcionar”.

La Abogada señalo que “hay muchos abusos con denuncias de violencia de género, Si un padre pide tenencia compartida no puede ser digitalizado el proceso, tenemos un sistema judicial obsoleto, pedimos hace 7 años pidiendo la digitalización, nos dan un correo electrónico para que les enviemos un material y después enviamos el soporte papel al juzgado que nos indiquen”.

Ademas señalo que “Caleta no tiene digitalización inmediata, estamos en una situación grave para quienes tienen la urgencia de la justicia, hay que ocuparse, pedimos que los oficios que mandemos los abogados sean enviados a las correos electrónicos, como se hace con los bancos».

“Somos 30 Abogados, no tenemos Asociación, en forma independiente nos pusimos de acuerdo para la presentación, el pedido es acompañada y respetado por la comunidad, entendiendo que necesita el servicio de justicia, mucha gente no puede recurrir a un letrado, por alguna cuestión económica, el Defensor que el Estado le puede prestar, no está disponible”

Para finalizar la Dra. Regensburger señalo “hay sufrimiento en quien accede al Poder Judicial, hay perjuicios que son irreparables, a veces esta situación genera abuso de autoridad, y la gente no tiene acceso a la Justicia en caso de ser vulnerado sus derechos”.

