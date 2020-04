En el día de ayer, se corrió la voz de que la Agencia de Lotería de Santa Cruz N° 117 “El Grillo” era la única sucursal con servicio de Pago Fácil abierto de acuerdo a la ordenanza nacional. En cuestión de minutos, largas colas se registraron en la Avenida Costanera y por la tarde dos patrulleros llegaron para clausurar el local. Finalmente la situación fue aclarada y hoy esperan reabrir el local para el pago de impuestos y servicios.

Carlos Martínez, El propietario de la Agencia de Lotería ubicada sobre la Avenida Costanera, dialogó con Voces y Apuntes acerca de la situación que le tocó vivir en el día de ayer. “Abrimos a las 9 de la mañana y no sabíamos que los demás sistemas de pago iban a estar cerrados. Nunca pensamos que iba a venir tanta gente. Me duele mucho que hayan venido dos patrulleros a montar un operativo, me hicieron sentir un delincuente. Por suerte hoy está todo aclarado y que hoy quedaba solucionado porque hubo un mal procedimiento”.

En cuanto a los motivos que le brindaron para la clausura explicó: “el acta dice que la clausura es por una denuncia en la Subsecretaría de Producción, cuando preguntamos por qué era la denuncia, no nos supieron decir”.

Martínez informó que por la noche de ayer se puso en contacto con funcionarios del gabinete municipal, quienes le dieron el visto bueno para reabrir sus puertas en el día de hoy. “Por la noche estuve hablando con Juan Carlos Gómez y esta mañana me mandó un mensaje el Intendente de que esto iba a estar solucionado así que a partir de las 13:00 horas vamos a abrir hasta las 19:00 aproximadamente. Hoy nos está pasando lo mismo que ayer. Hay casi 30 personas esperando a que abramos”.

