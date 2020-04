El 21 de abril de 1972 se sancionó en el país la ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (reglamentada por decreto Nº 351/79), piedra fundamental de la actual normativa en materia de prevención de accidentes laborales en el país.

La Lic. Susana Castillo dialogó esta mañana con el programa radial “La Mañana en Patagonia” acerca de las implicancias de la efeméride relacionada con su actividad. “Generalmente, toda esta semana los profesionales de la seguridad comienzan lo que son los festejos, ya que el Día Nacional de la Higiene y Seguridad es hoy 21 de abril, pero el Día Mundial es el 28, así que se hacen eventos toda la semana como para recordar y tener presente el trabajo de la prevención”.

En lo que respecta la descripción de la tarea realizada por un profesional de Seguridad e Higiene, la Lic. Castillo detalló que: “es el que trabaja a la par de los obreros y empleados de cualquier institución o empresa donde tiene que aplicar día a día su trabajo. El rol del profesional es acompañar para tratar de crear conciencia en el cuidado de su integridad: controlando los elementos de seguridad y viendo cuales son los indicados, analizando los riesgos, haciendo conocer los riesgos, trabajar en las prevenciones, capacitar al personal y controlar todos los frentes de trabajo”.

La prevención de los accidentes laborales es una piedra fundamental en cualquier actividad para cuidar la salud de los trabajadores y más aún en nuestra región donde las principales actividades productivas conllevan un riesgo mayor debido a sus características. “Para explicarlo me gusta ir al común denominador y por eso siempre digo que es como los accidentes de tránsito. La gente siempre piensa ‘a mí no me va a pasar nada’, tengo todo bajo control. Ahí está el problema. Estamos todos expuestos, debemos hacer todos los días la prevención y darnos cuentas de que el riesgo existe, pero va a depender de nosotros el cómo aplicamos la prevención. No es una cuestión de suerte, sino de aplicar el pensar antes de actuar”, cerró.

