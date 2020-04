Fueron varios los profesionales presentes en la conferencia de prensa que convocó el hospital privado MEPRISA. Los voceros de las distintas inquietudes fueron el Dr. Pablo Ortiz y la Dra. Miriam Luna.

En este sentido, los profesionales manifestaron varios cuestionamientos sobre la coordinación respecto al tratamiento y “manejo ordenado en caso de tener casos sospechosos, la salud pública organizó este sistema pero nosotros que somos de la parte privada, no participamos de la organización” indicó el Dr. Ortiz. Respecto a la participación de Meprisa en el comité de emergencia, dijo que “en principio tuvimos conversaciones con todo el grupo que constituye el comité, con el hospital zonal e instituciones intermedias, nosotros hicimos un sistema de organización sobre qué papel va a cumplir el hospital Meprisa, el problema es que las charlas son perfectas, con muy buen diálogo, pero tuvimos dos casos para internación y un caso por consultorio externo, entonces cuando nosotros hacemos la coordinación de hablar a los teléfonos de emergencia, a veces son teléfonos descompuestos. Queremos gente del hospital que sea de referencia, que nos manden toda la info a este hospital y tenemos que tener si o si ayuda del gobierno” indicó.

Más adelante la Dra. Luna afirmó que “necesitamos que se active la atención en el hospital público, nosotros estamos atendiendo a casi toda la población, por la situación de que el hospital público no tiene consultorio externo, no están dando turnos, los CIC están cerrados, por ende estamos absorbiendo a toda la población, ellos solamente están asistiendo las urgencias graves respiratorias”. Seguidamente manifestó “ no tener apoyo de ningún área y es el hospital zonal que se tiene que ocupar de esta situación, están muy desorganizados y no sabemos cuál es la metodología de trabajo y nos vemos perjudicados”. Detalló que “no pueden comprar insumos a precio hospitalario, nosotros vamos a colapsar”

Los profesionales además plantearon la difícil situación económica en estos meses, lo que les imposibilitaría afrontar el pago de los salarios de sus empleados. Piden “diálogo y organización” entre los actores de la salud y las autoridades.

DEUDA DE PROVINCIA

Sobre este tema cuestionaron que desde “hace 5 años nos debe la Provincia, y ejemplifico que hace 5 años un insumo anestésico que se usa en cirugía costaba $ 800, hoy vale $ 12.000, la Provincia tiene una deuda y tiene que venir a arreglar”. Finalmente cuestionaron no “tener convenio con el Ministerio de salud pública en caso que el hospital colapse y vengan acá los pacientes, no tenemos convenio” indicaron.

MIRA EL VIDEO TRANSMITIDO EN VIVO DE TODA LA CONFERENCIA DE PRENSA.

Comentarios

comentar