Yanina Gribaudo utilizó las redes para realizar el primer informe de su gestión como vocal en el Tribunal de Cuentas. Remarcó que el control público sigue siendo importante más allá de la pandemia y aseguró que es mentira que esta situación no permita seguir trabajando.

En este sentido la Doctora Gribaudo dijo que es el Estado Provincial quien tiene que asegurar los mecanismos para rendir cuentas a la sociedad: “Es el Estado quien tiene que buscar la manera de que la información de los gastos que se están haciendo lleguen al Tribunal de Cuentas para que se pueda realizar el control y seguimiento ya que los recursos públicos no pueden ser manejados a discreción y muchos menos ampararse en un estado de emergencia, que sin dudas existe, para negar estos datos”.

Gribaudo remarcó que el Tribunal sigue trabajando en medio de la pandemia, aunque destaco que si la información no llega es casi imposible cuidar los recursos de los santacruceños: “No es opcional. Es obligatorio que los distintos organismos estatales envíen al Tribunal de cuentas los instrumentos legales y hoy en día son muy pocos los que lo hicieron. El gasto público tiene que ser controlado y es mentira que esta situación particular no lo permita”, sentenció.

Para la Vocal el Gobierno se ampara en los dos Decretos 270 y 273 que lo habilita en este período a hacer contrataciones directas sin licitación pública y sin rendir cuentas al Tribunal de manera anticipada de los gastos que va a realizar. En este sentido Gribaudo aseguró que “nos dejan con las manos atadas sin poder intervenir sobre los gastos que en medio de esta pandemia manejan a discreción y sin el consentimiento de nadie”.

«El control es la forma de garantizar que los recursos lleguen a la gente, remarcó la abogada, al tiempo que insistió en que realizaran todos los esfuerzos necesarios para cumplir sus funciones, aun en tiempos de Coronavirus.

Asimismo, insistió en que parte del trabajo del Tribunal consiste en controlar los gastos que se hacen en los hospitales. Esto es muy importante teniendo en cuenta que con el avance del coronavirus se hace fundamental la compra de más camas, de más insumos médicos, más equipos y elementos de limpieza, entre otros; pero sin embargo no se informa sobre la cantidad de insumos que se compraron en cada uno de los hospitales ni la cantidad de personal que se ha incorporado, impidiendo de esta manera cualquier tipo de control y transparencia.

“Los hospitales hoy en día se volvieron un sector muy delicado y por eso es tan necesario que exista un control de las compras para saber en qué se están realizando los gastos y cuidar que no existan sobreprecios ni acomodos”, subrayó; y agregó que desde su espacio han presentado una opción digital como alternativa para seguir haciendo efectivo el control en tiempos de aislamiento obligatorio.

