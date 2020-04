Domingo 19 de abril | Actualización 12 horas*

El Ministerio de Salud y Ambiente informa que al momento, Santa Cruz tiene 40 casos positivos de Coronavirus (COVID-19).

El Ministerio de Salud y Ambiente informa que al momento, Santa Cruz tiene 40 casos positivos de Coronavirus (COVID-19).

Es importante respetar las normas preventivas y el aislamiento preventivo, social y obligatorio. Las autoridades sanitarias continúan realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento con seguimiento diario establecido por protocolo.

*Cuatro localidades santacruceñas registran casos positivos desde el inicio de la pandemia COVID-19*

• 32 El Calafate (*)

• 6 Río Gallegos (*)

• 1 Puerto San Julián (*)

• 1 Pico Truncado

(*) Recibieron el alta definitiva siete casos de El Calafate, uno de Río Gallegos y un caso de Puerto San Julián, al dar negativo el control dos muestras posteriores.

*MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL CORONAVIRUS Y OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS*

• Distanciamiento social (mantener dos metro de distancia entre personas)

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

• Toser o estornudar sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos descartables.

• No llevarse las manos a la cara.

• Ventilar bien los ambientes de la casa y del lugar de trabajo.

• Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia.

• No automedicarse.

• En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, consultar inmediatamente al sistema de salud, siguiendo las recomendaciones locales, para saber cómo hacer correctamente la consulta.

*DISTANCIAMIENTO SOCIAL*

• Mantener una distancia entre usted y otros

• Evitar las multitudes y las reuniones masivas donde sea difícil mantener la distancia adecuada de los demás.

• Evitar pequeñas reuniones en espacios cerrados, por ejemplo, celebraciones familiares

• Evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas.

• No compartir el mate, vajilla, y utensilios.

• Evitar visitar a personas vulnerables, como las que se encuentran en centros de atención para personas mayores u hospitales, bebés o personas con sistemas inmunes comprometidos debido a enfermedades o tratamiento médico.

*ADECUADA HIGIENE DE MANOS*

• Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de dos acciones sencillas que requieren de un correcto conocimiento de ambas técnicas:

• Lavado de manos con agua y jabón.

• Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel).

• Es importante higienizarse las manos frecuentemente sobre todo:

• Antes y después de manipular basura o desperdicios.

• Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar.

• Luego de haber tocado superficies de uso público: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc.

• Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.

• Después de ir al baño o de cambiar pañales.

• Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón:

• Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de manos debe durar al menos 40–60 segundos.

• El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse siguiendo los pasos indicados en la ilustración.

• Adecuada higiene respiratoria

• La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación de secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, sobre todo, cuando las personas presentan signos y síntomas de una infección respiratoria como resfríos o gripe:

• Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar. Descartarlo inmediatamente.

• Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados.

• Higienizar las manos después de toser o estornudar.

• Ventilación de ambientes

• La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas, debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire.

• En otras circunstancias y lugares, se recomienda que se asegure el recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire.

Comentarios

comentar